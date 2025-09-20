قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025.. فبريكا بالكامل

بي واي دي F3
بي واي دي F3
صبري طلبه

تعتبر السيارة بي واي دي F3 واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، حيث اشتهرت بتمتعها بالجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تصميم السيدان خماسي الأبواب، إلى جانب عدد من التجهيزات ابرزها الفئة ذات ناقل سرعات الأوتوماتيكي.

أداء ومحرك بي واي دي F3 موديل 2025

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

بي واي دي F3

تجهيزات بي واي دي F3 موديل 2025

تضم بي واي دي F3 موديل 2025 فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2، للمقعد الأمامي والسائق، بالإضافة إلى إنذار مانع السرقة، قفل مركزي للأبواب.

بي واي دي F3

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بريموت تحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، مدخل AUX وUSB، مكبرات صوتية مع نظام ترفيهي، ومقصورة داخلية تتسع إلى 5 مقاعد.

بي واي دي F3

سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 

ظهرت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل وتحت مسمى كسر الزيرو بسعر 600 ألف جنيه، ولكن ننصح بأهمية متابعة الأسعار عند قرار شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو.

كما ننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية الكشف الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والميكانيكية، بالإضافة إلى الكشف على الهيكل الداخلي والخارجي للسيارة، لضمان عدم تعرضها لحادث من قبل.

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مي كمال الدين - أحمد مكي

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟ اعرف سبب تسميته وردد أفضل 10 أدعية مستجابة

دعاء جميل في المساء

دعاء جميل في المساء.. واظب عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسب

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

