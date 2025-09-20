أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025.. فبريكا بالكامل

تعتبر السيارة بي واي دي F3 واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، حيث اشتهرت بتمتعها بالجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تصميم السيدان خماسي الأبواب، إلى جانب عدد من التجهيزات ابرزها الفئة ذات ناقل سرعات الأوتوماتيكي.

أداء ومحرك بي واي دي F3 موديل 2025

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

بي واي دي F3

تجهيزات بي واي دي F3 موديل 2025

تضم بي واي دي F3 موديل 2025 فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2، للمقعد الأمامي والسائق، بالإضافة إلى إنذار مانع السرقة، قفل مركزي للأبواب.

بي واي دي F3

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بريموت تحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، مدخل AUX وUSB، مكبرات صوتية مع نظام ترفيهي، ومقصورة داخلية تتسع إلى 5 مقاعد.

بي واي دي F3

سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2025

ظهرت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل وتحت مسمى كسر الزيرو بسعر 600 ألف جنيه، ولكن ننصح بأهمية متابعة الأسعار عند قرار شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو.

كما ننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية الكشف الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والميكانيكية، بالإضافة إلى الكشف على الهيكل الداخلي والخارجي للسيارة، لضمان عدم تعرضها لحادث من قبل.