وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
بعد شائعة وصولها مصر.. مواصفات نيسان ماجنايت موديل 2025 ‏

نيسان ماجنايت 2025
نيسان ماجنايت 2025
كريم عاطف

ظهرت منذ فترة شائعات بطرح وكيل نيسان في مصر للسيارة ماجنايت، ولكن هذا ما نفاه الوكيل اكثر من فترة، وانه من الممكن التفكير في طرحها ولكن ليس لان، ومؤخرا أطلقت نيسان العالمية نسخة ماجنايت 2025 المخصصة لأسواق الشرق الأوسط.

وزودت نيسان ماجنايت 2025، بمحرك توربيني جديد بسعة 1.0 لتر يولد 99 حصانًا وعزم دوران 152 نيوتن متر، مع كفاءة استهلاك وقود تصل إلى 17.3 كم/لتر، ليمنح السائق قيادة اقتصادية دون التخلي عن الأداء العملي.

واستعانت الشركة بتقنية طلاء المراة للأسطوانات المقتبسة من سياراتها الرياضية، والتي تقلل الاحتكاك وتحسن إدارة الحرارة والاحتراق، كما زود المحرك بناقل حركة CVT متغير باستمرار، مدعوما بتقنيات Eco Scoring وEco Coaching التي تساعد السائق على تحسين أسلوب القيادة.

وتعزز السيارة تجربة يومية سلسة بفضل تسارعها المتوازن وأنظمة الأمان المتطورة مثل التحكم الديناميكي، مانع الانزلاق، مساعد الانطلاق على المنحدرات، ونظام ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، كما توفر تجهيزات الراحة مثل محدد السرعة والتحكم الذاتي بالسرعة لتقليل إرهاق القيادة الطويلة.

من الناحية العملية، صممت ماجنايت 2025 بحجم مدمج يسهل المناورة في المدن، مع مقاعد مرتفعة تمنح رؤية أمامية عريضة، إضافة إلى شاشة رؤية محيطية بزاوية 360 درجة وحساسات اصطفاف لزيادة الثقة أثناء المناورة.

المقصورة بدورها تجمع بين العملية والحداثة، حيث تضم شاشة مساعدة للقيادة قياس 7 بوصات، وشاشة لمس مركزية تدعم Android Auto وApple CarPlay، إلى جانب نظام تكييف مع تقنية تنقية الهواء بالأيونات البلازمية يزيل حتى 99% من الملوثات، كما أضيف درج تبريد للمشروبات وإضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان.

أما من الخارج، فتأتي السيارة بخطوط تصميم حادة وشبك أمامي مميز، مع خيارات تخصيص واسعة تشمل سبعة ألوان أحادية وخمسة ألوان ثنائية.

وأكد تييري صباغ، نائب الرئيس ورئيس نيسان في الشرق الأوسط والسعودية ودول CIS، أن إطلاق المحرك الجديد يعكس التزام الشركة بالابتكار وتقديم تجربة قيادة متكاملة تلبي احتياجات السائقين في المنطقة، وتتوفر ماجنايت 2025 بفئات S وSV وSL.

