قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
كريم عاطف

أعادت مرسيدس بنز النظر في توجهها نحو الاعتماد الكامل على الشاشات داخل سياراتها، لتقرر إبقاء الأزرار والمفاتيح التقليدية بعد تزايد مطالب العملاء والبيانات التي أثبتت أهميتها. 

وجاء ذلك مع طرح الجيل الجديد من GLC، حيث ورغم حضور الشاشة الكبيرة على لوحة القيادة، حافظت عجلة القيادة على أزرارها المادية.

وأوضح ماجنوس أوستبرج، رئيس قسم البرمجيات في مرسيدس، خلال معرض ميونخ للسيارات، أن الدراسات أظهرت تفوق الأزرار التقليدية من حيث سهولة الاستخدام والسرعة، مؤكدا أن الشركة ستواصل اعتمادها كعنصر أساسي في المقصورات، مع احتمالية زيادتها في الطرازات الأكبر حجما التي تسمح مساحتها بمزيد من المرونة في التصميم. 

وأشار إلى أن تجربة مرسيدس مع CLA، أول نموذج معرف بالبرمجيات، أظهرت أن الأزرار المادية لا تزال “مهمة للغاية” لفئات مختلفة من السائقين.

وبذلك يتضح أن عصر الاعتماد الكلي على الشاشات بدأ يتراجع لصالح تصميم ‏يجمع بين الحداثة الرقمية ووسائل التحكم التقليدية، لتلبية متطلبات العملاء وضمان ‏مستويات أعلى من الأمان.‏

هذا التوجه لم يقتصر على مرسيدس فقط، إذ كشفت بي إم دبليو خلال تطويرها iX3 أن بعض المفاتيح مثل التحكم بالصوت والمرايا لا يمكن الاستغناء عنها، كما أعادت فولكس واجن الأزرار بعد شكاوى العملاء، فيما فضلت هيونداي منذ البداية الإبقاء عليها لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتتزامن هذه التحولات مع ضغوط تنظيمية أوروبية؛ حيث أعلنت Euro NCAP أنها قد تفرض بدءا من يناير 2026 قواعد جديدة تقلل من تقييم السلامة في حال غياب الأزرار المادية، وهو ما يدفع الشركات إلى الحفاظ على هذه العناصر لضمان تصنيفات عالية.

مرسيدس بنز مرسيدس عجلة القيادة الشاشة الكبيرة لوحة القيادة الشاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

مسلم

كفاية تمثيل بقي شقيقة مسلم تهاجمه بعد إعلان انفصاله

حكاية نور مكسور

نور مكسور الحلقة الثالثة.. خطة انتقام تقلب الموازين واتهام بالخيانة

مهرجان الفضائيات العربية

عمرو يوسف وأحمد العوضي على السجادة الحمراء لحفل مهرجان الفضائيات العربية

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد