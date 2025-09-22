قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

عزة عاطف

بعد سنوات من التردد في دخول سوق الدراجات الكهربائية، أعلنت هوندا عن إطلاق أول دراجة نارية كهربائية حقيقية تحمل اسم هوندا WN7، مستوحاة من طراز ستريت فايتر الشهير، لتكون نقطة تحول في تاريخ الشركة مع المركبات عديمة الانبعاثات.

مواصفات دراجة هوندا الجديدة

تستمد هوندا WN7 ملامحها من مفهوم EV Fun الذي عُرض لأول مرة عام 2024، حيث تجمع بين القوة العضلية والخطوط العصرية المسطحة وهيكل فاخر. 

تأتي مزودة بشاشة LCD قياس 5.1 بوصة خلف مصابيح أمامية LED ثنائية، إضافة إلى ذراع تأرجح خلفي أحادي الجانب، مشابه لذلك الموجود في دراجة هوندا RC30 الأسطورية من 1987.

تعتمد هوندا WN7 على محرك كهربائي بقوة 67 حصانًا (50 كيلوواط) وعزم دوران يصل إلى 100 نيوتن متر، ما يجعلها قادرة على منافسة دراجات الاحتراق الداخلي سعة 600 سي سي من حيث الأداء. 

ورغم وزنها البالغ 217 كجم، أي أكثر بـ 25 كجم من دراجة هوندا CB750 هورنت، إلا أنها تعد خيارًا مثيرًا للدراجين الباحثين عن مزيج بين القوة والحداثة. 

كما ستتوفر نسخة محدودة الطاقة متوافقة مع رخصة القيادة الأوروبية A1 للمبتدئين.

سعر هوندا WN7 يثير الجدل

طرحت هوندا دراجتها الجديدة في المملكة المتحدة بسعر 12,999 جنيهًا إسترلينيًا (17,700 دولار أمريكي) مع بدء التسليم في مطلع عام 2026. 

ورغم أن السعر قد يبدو مقبولًا عند مقارنته بالسيارات الكهربائية، إلا أنه مرتفع في عالم الدراجات النارية، خاصة مع وجود بدائل مثل:

  • هوندا CB750 Hornet بسعر 7,449 جنيهًا إسترلينيًا.
  • هوندا CB1000 Hornet SP الرياضية بسعر 10,099 جنيهًا إسترلينيًا.
  • دراجة LiveWire S2 الكهربائية من هارلي ديفيدسون، بمدى يصل إلى 193 كم، وبسعر يبدأ من 8,799 جنيهًا إسترلينيًا.

الشحن والمدى.. نقطة الضعف الأكبر

لم تكشف هوندا عن سعة البطارية، لكنها أكدت أن هوندا WN7 توفر مدى يصل إلى 130 كيلومترًا بشحنة واحدة، أي نصف المسافة تقريبًا التي تقطعها دراجات الوقود التقليدية. 

وتتيح خاصية الشحن السريع CCS2 إعادة شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال 30 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل عبر شاحن منزلي ثلاث ساعات.

مع إطلاق هوندا WN7، تدخل الشركة رسميًا عالم الدراجات الكهربائية للأداء العالي. 

ورغم تصميمها الجذاب وقوتها المنافسة، فإن سعرها المرتفع ومدى بطاريتها المحدود قد يشكلان عقبة أمام انتشارها. 

ومع ذلك، قد تكون هذه الخطوة بداية ثورة جديدة من هوندا في قطاع الدراجات الكهربائية.

هوندا دراجة هوندا الدراجة الكهربائية دراجة هوندا الكهربائية سيارات

طريقة عمل الكشري
هوندا
ريفيان
علاج مشاكل الشعر
