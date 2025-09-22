سيدان بحجم صغير.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023 من سوزوكي

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة من الإصدارات التي تحمل علامة سوزوكي اليابانية، منها النسخة السيدان صغيرة الحجم ديزاير، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات حسب الفئة.

وظهرت السيارة سوزوكي ديزاير في السوق المصري للسيارات المستعملة ضمن موديلات 2023 بسعر 600 ألف جنيه، بحالة الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح لأي شخص يرغب في فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية متابعة متوسط الأسعار، إلى جانب الكشف الفني الشامل.

سوزوكي ديزاير

مواصفات سوزوكي ديزاير

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 85 حصان، و113 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنية الجر الأمامي، بالاضافة إلى وزمن تسارع يقدر بـ 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات سوزوكي ديزاير

تضم السيارة سوزوكي ديزاير حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، كاميرا، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، وبلوتوث، مقصورة تتسع لـ 5 مقاعد.

كما تضم سوزوكي ديزاير عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفراملEBD ، ووسائد هوائية AIRBAGS بعدد 2 لحماية السائق والمقعد الأمامي.