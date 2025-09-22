قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
تكنولوجيا وسيارات

سيدان بحجم صغير.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023 من سوزوكي

سوزوكي ديزاير
سوزوكي ديزاير
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة من الإصدارات التي تحمل علامة سوزوكي اليابانية، منها النسخة السيدان صغيرة الحجم ديزاير، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات حسب الفئة.

وظهرت السيارة سوزوكي ديزاير في السوق المصري للسيارات المستعملة ضمن موديلات 2023 بسعر 600 ألف جنيه، بحالة الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح لأي شخص يرغب في فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية متابعة متوسط الأسعار، إلى جانب الكشف الفني الشامل.

سوزوكي ديزاير

مواصفات سوزوكي ديزاير

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 85 حصان، و113 نيوتن متر من عزم الدوران.

سوزوكي ديزاير

وتأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنية الجر الأمامي، بالاضافة إلى وزمن تسارع يقدر بـ 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي ديزاير

تجهيزات سوزوكي ديزاير

تضم السيارة سوزوكي ديزاير حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، كاميرا، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، وبلوتوث، مقصورة تتسع لـ 5 مقاعد.

سوزوكي ديزاير

كما تضم سوزوكي ديزاير عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفراملEBD ، ووسائد هوائية AIRBAGS بعدد 2 لحماية السائق والمقعد الأمامي.

الإسكان

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

