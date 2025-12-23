إصدار جديد من تطبيق الأعمال يضم ميزة إدارة الفروع والشركات لتطوير منظومة الرواتب

يشهد القطاع المالي ، الإعلان عن إطلاق إصدار جديد من تطبيق الأعمال يضم ميزة إدارة الفروع والشركات التابعة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة دفع الرواتب الرقمية وتمكين الشركات التي تعمل عبر عدة مواقع من إدارة رواتب موظفيها بكفاءة أعلى.

ويستهدف الإصدار مختلف أنواع الكيانات، بما في ذلك المصانع، والمطاعم، والسلاسل التجارية، والكيانات القانونية المتعددة.

ويتيح الإصدار الجديد للمؤسسات وأصحاب الأعمال إدارة الرواتب والموظفين عبر منصة موحدة، بسيطة وذكية، دون الحاجة إلى أنظمة معقدة أو إجراءات يدوية، الأمر الذي يسهم في تقليل التعقيد التشغيلي وتعزيز مستويات الدقة والحوكمة.

وقال أحمد ناصف، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات، إن هذا الإصدار يمثل نقلة نوعية في تلبية احتياجات العملاء، حيث تم تطويره اعتمادًا على آرائهم وملاحظاتهم، بما يضمن تقديم تجربة تشغيلية أكثر بساطة وذكاء، إلى جانب مرونة وتحكم دقيق في إدارة الرواتب.

وأضاف أن ميزة إدارة الفروع تمثل خطوة محورية لدعم المؤسسات التي تمتلك عدة فروع أو كيانات في القاهرة والمحافظات، وتمكينها من إدارة عمليات دفع الرواتب من مكان واحد وبأعلى درجات الكفاءة.

وتشمل الميزة الجديدة منصة موحدة لإدارة جميع الفروع من حساب واحد، مع الحفاظ على استقلالية كاملة لكل فرع أو كيان من حيث الموظفين والرواتب، بما يعزز الحوكمة ويحد من الأخطاء التشغيلية.

كما تتيح متابعة لحظية لحالة الدفع، وإجماليات الرواتب، وعدد الموظفين بكل فرع، إلى جانب سهولة إضافة الموظفين وتسكينهم في الفرع المختص خلال ثوانٍ.

ويوفر النظام مرونة كاملة في صرف الرواتب على مدار الساعة، سواء بدفعة واحدة أو على دفعات متعددة وفقًا لاحتياجات كل كيان، بما يساعد الشركات على إدارة السيولة بشكل أكثر كفاءة.

ويأتي هذا الإصدار في إطار التوجه نحو تبسيط أنظمة دفع الرواتب وتعزيز الشفافية، وتقديم حلول مالية رقمية ذكية وآمنة تدعم نمو الشركات، وتساعد على بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا، وتحسن تجربة الموظفين في الوقت ذاته.