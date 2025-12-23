قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا جبارة .. سامسونج تغزة الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

هاتفي جالاكسي A37 وجالاكسي A57
هاتفي جالاكسي A37 وجالاكسي A57
لمياء الياسين


تشير التقارير إلى أن سامسونج ستطلق هاتفي جالاكسي A37 وجالاكسي A57 في وقت مبكر من العام المقبل . وتماشياً مع ذلك، ظهر الهاتفان على منصات متعددة حتى الآن، مما يؤكد استمرار عملية التطوير.

كشف تقرير جديد عن المواصفات المحتملة لكاميرا هاتفي Galaxy A37 و A57. ولا جديد يُذكر في هذا الشأن.
بحسب التقرير، سيحتوي هاتف Galaxy A37 على كاميرا رئيسية من سوني IMX906، ومستشعر فائق الاتساع من سامسونج GC08A3 بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. كما سيوفر الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

هاتفي جالاكسي A37 وجالاكسي A57

مواصفات هواتف سامسونج جالاكسي A56 و A36 

أما بالنسبة لهاتف Galaxy A57، فتشير الشائعات إلى أنه سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX906، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل من ISOCELL S5K3L6، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. ومن المثير للاهتمام أن التقرير يذكر أن بعض المناطق قد تحصل على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من ISOCELL GNJ. على أي حال، يشترك كلا المستشعرين في نفس الحجم (1/1.56 بوصة). ويُقال إن صور السيلفي ستُلتقط بواسطة مستشعر بدقة 12 ميجابكسل من ISOCELL S5K3LC.

يتميز هاتف Galaxy A57 بإعداد كاميرا مشابه إلى حد كبير لإعداد كاميرا العام الماضي. ورغم أن هذا الإعداد ليس سيئًا بالضرورة، كنا نأمل أن تُقدم سامسونج أخيرًا عدسة تقريب (تيليفوتو) في أغلى هواتفها من سلسلة A في عام 2026. ولكن بناءً على هذا التقرير، لا يبدو أن هذا سيتغير قريبًا.

ميزات هواتف سامسونج جالاكسي

أما هاتف Galaxy A37، فيقدم ترقية ملحوظة في الكاميرا فائقة الاتساع، حيث قفزت من 8 ميجابكسل إلى 12 ميجابكسل. كما أن المستشعر الرئيسي أكبر حجماً، إذ يبلغ قياسه 1/1.96 بوصة، مما يُفترض أن يُحسّن من كمية الضوء الداخلة.
تشتهر سامسونج بتأخرها في طرح ترقيات جوهرية للأجهزة، باستثناء تغييرات المعالجات بين الأجيال. فعلى سبيل المثال، يُقال إن هاتف Galaxy S26 سيحتفظ بنفس إعدادات الكاميرا التي تستخدمها سامسونج منذ سلسلة Galaxy S23.

هاتفي جالاكسي هاتف Galaxy A37 كاميرا أمامية مكالمات الفيديو صور السيلفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

نائب محافظ أسوان يقود حوارًا موسعًا حول تنفيذ وثيقة استراتيجية العمل الأهلي

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُصدر 8 قرارات تأديبية لـ 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد