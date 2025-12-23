بكاميرا جبارة .. سامسونج تغزة الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها



تشير التقارير إلى أن سامسونج ستطلق هاتفي جالاكسي A37 وجالاكسي A57 في وقت مبكر من العام المقبل . وتماشياً مع ذلك، ظهر الهاتفان على منصات متعددة حتى الآن، مما يؤكد استمرار عملية التطوير.

كشف تقرير جديد عن المواصفات المحتملة لكاميرا هاتفي Galaxy A37 و A57. ولا جديد يُذكر في هذا الشأن.

بحسب التقرير، سيحتوي هاتف Galaxy A37 على كاميرا رئيسية من سوني IMX906، ومستشعر فائق الاتساع من سامسونج GC08A3 بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. كما سيوفر الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

هاتفي جالاكسي A37 وجالاكسي A57

مواصفات هواتف سامسونج جالاكسي A56 و A36

أما بالنسبة لهاتف Galaxy A57، فتشير الشائعات إلى أنه سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX906، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل من ISOCELL S5K3L6، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. ومن المثير للاهتمام أن التقرير يذكر أن بعض المناطق قد تحصل على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من ISOCELL GNJ. على أي حال، يشترك كلا المستشعرين في نفس الحجم (1/1.56 بوصة). ويُقال إن صور السيلفي ستُلتقط بواسطة مستشعر بدقة 12 ميجابكسل من ISOCELL S5K3LC.

يتميز هاتف Galaxy A57 بإعداد كاميرا مشابه إلى حد كبير لإعداد كاميرا العام الماضي. ورغم أن هذا الإعداد ليس سيئًا بالضرورة، كنا نأمل أن تُقدم سامسونج أخيرًا عدسة تقريب (تيليفوتو) في أغلى هواتفها من سلسلة A في عام 2026. ولكن بناءً على هذا التقرير، لا يبدو أن هذا سيتغير قريبًا.

ميزات هواتف سامسونج جالاكسي

أما هاتف Galaxy A37، فيقدم ترقية ملحوظة في الكاميرا فائقة الاتساع، حيث قفزت من 8 ميجابكسل إلى 12 ميجابكسل. كما أن المستشعر الرئيسي أكبر حجماً، إذ يبلغ قياسه 1/1.96 بوصة، مما يُفترض أن يُحسّن من كمية الضوء الداخلة.

تشتهر سامسونج بتأخرها في طرح ترقيات جوهرية للأجهزة، باستثناء تغييرات المعالجات بين الأجيال. فعلى سبيل المثال، يُقال إن هاتف Galaxy S26 سيحتفظ بنفس إعدادات الكاميرا التي تستخدمها سامسونج منذ سلسلة Galaxy S23.