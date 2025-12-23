بمواصفات مذهلة.. إليك أفضل بلايستيشن قادم في 2026

كشف تسريب كبير ظهر مؤخرًا عن تحول مثير للاهتمام في استراتيجية سوني لجهاز بلايستيشن من الجيل القادم، فبدلًا من التركيز على القوة المطلقة كما في الأجهزة السابقة، يبدو أن سوني تُركز على مكونات موفرة للطاقة وفعالة، ما قد يدعم إصدارًا جديدًا من PS6 مُصممًا خصيصًا للألعاب المحمولة.

إليكم ما تكشفه أحدث التسريبات وما قد تعنيه لمستقبل ألعاب بلايستيشن.

جهاز بلاي ستيشن 6 محمول جديد



جهاز بلاي ستيشن 6 محمول جديد

تشير تسريبات حديثة من خبير الأجهزة "مورز لو إز ديد" وتقارير أخرى مؤكدة، إلى أن سوني تحث المطورين على إعطاء الأولوية لوضعي "الطاقة المنخفضة" و"توفير الطاقة" في حزمة تطوير برامج بلايستيشن 5.

أصبح وضع "توفير الطاقة" مُدمجًا افتراضيًا في أدوات تطوير بلايستيشن 5، ويُقال إنه يُعامل بأولوية أعلى من بعض التحسينات الخاصة ببلايستيشن 5 برو.

هذا يُوحي بأن سوني قد تُمهد الطريق لأجهزة تعمل باستهلاك طاقة إجمالي أقل.

كل هذا يُشير في جوهره إلى جهاز ألعاب محمول.

تشير التسريبات إلى أن المطورين مطالبون بضمان تشغيل الألعاب باستخدام ثمانية خيوط معالجة.

بعبارة أخرى، قد يمتلك جهاز بلاي ستيشن القادم قدرة معالجة محدودة.