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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق PS.. تعرف على موعد طرح منصة بلايستيشن 6 من سوني

بلايستيشن 6
بلايستيشن 6

ألمحت سوني Sony، في وقت سابق إلى أنها تنوي إطلاق الجيل الجديد من بلايستيشن خلال عام 2027، نظرا لوجود الكثير من الشائعات حول PlayStation 6.

أكدت الشركة بشكل غير مباشر على التاريخ الذي تخطط فيه لإطلاق وحدة تحكم الألعاب من الجيل التالي.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كانت شركة سوني، قد أطلقت جهاز PlayStation 5 في شهر نوفمبر من عام 2020 بمخزون محدود للغاية بسبب نقص المكونات، وظل مخزون PS5 محدودا لمدة عامين حتى أواخر عام 2022.

 

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ونتيجة لذلك، تمكن معظم المستخدمين من شراء وحدة التحكم خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي فقط، لذلك قد لا يكون إصدار وحدة تحكم جديدة في أي وقت قريبا، نظرا لأن الكثير من مالكي PS5 هم مالكون جدد في الوقت الحالي.

وأصدرت شركة سوني مؤخرا بعض الوثائق الرسمية التي تظهر بأن خط إنتاج بلايستيشن 5 لن يستمر لفترة طويلة، لذلك قد يكون لـ PS5 أقصر عمر لأي وحدة تحكم بالألعاب منذ إطلاق PS1.

ولدي كل وحدة تحكم PS عمر افتراضي يتراوح من 11 إلى 13 عاما، ومن بين أحدث وحدات التحكم هي PS4 و PS5، وهي متاحة حاليا للبيع منذ 2013 و 2020 على التوالي.

سوني ستطلق جهاز PS6 في عام 2027

وكشفت شركة سوني مؤخرا مجموعة من المستندات التي من المفترض أن تكون سرية، والتي تؤكد على أن شركة مايكروسوفت ستستمر في إتاحة ألعاب Activison لمنصة بلايستيشن حتى عام 2027، هذا يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاق الجيل التالي من PlayStation في وقتا ما من عام 2027.

وفي الوثائق، تم إلغاء تاريخ الإصدار الرسمي لجهاز PS6، ولكن يمكنك بسهولة معرفة أن لإصدار التالي من بلايستيشن لن يتم إطلاقه إلا عام 2027، مما يعني أن دورة حياة جهاز PS5 سوف تستمر لمدة 6 أو 7 سنوات على أقصى تقدير.

مزايا بلايستيشن 6

أشارت بعض التسريبات إلى أن جهاز بلايستيشن 6، سيتمتع ببعض المزايا المحسنة عن الإصدار الحالي PS5، من بينها القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت لاسلكيا عبر شبكة الواي فاي، توفير قرص تخزين داخلي أكبر في السعة، التكامل مع الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى وحدة معالجة مركزية أسرع، ووحدة معالجة رسوميات أقوى.

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