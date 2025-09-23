نيسان تراهن على تكنولوجيا القيادة الذاتية رغم أزماتها المالية

رغم التحديات التي تمر بها، أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية عن تطوير جيل جديد من تقنيات القيادة الذاتية، ضمن مساعيها لإعادة إحياء نشاطها في سوق السيارات العالمية.

وخلال عرض تجريبي، كشفت الشركة عن نسخة من طراز نيسان أريا مزودة بـ 11 كاميرا و5 رادارات، بالإضافة إلى نظام استشعار متطور يعتمد على تقنية ليدار، ما يتيح للسيارة التعامل مع بيئة المدن المزدحمة في طوكيو، مثل التوقف أمام إشارات المرور أو تفادي المشاة والمركبات عند التقاطعات.

وبينما ركزت أنظمة نيسان السابقة على القيادة الذاتية في الطرق السريعة حيث خطوط السير واضحة، فإن التقنية الجديدة صممت خصيصا لمواجهة التعقيدات داخل المدن، حيث تكثر الحركات المفاجئة والمواقف غير المتوقعة، ومن المقرر أن تطرح هذه التكنولوجيا في الأسواق بحلول عام 2027.

ويشهد قطاع القيادة الذاتية منافسة شرسة عالميا، إذ تتوقع شركة الأبحاث إندستري ARC أن تصل قيمة هذا السوق إلى نحو تريليوني دولار بحلول 2030، مستفيدة من التقدم في الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركات كبرى مثل تويوتا عبر شراكتها مع شركة وايمو الأمريكية (التابعة لجوجل)، إلى جانب هوندا وجنرال موتورز ومرسيدس-بنز، الاستثمار في هذا المجال، كما تنضم شركات تكنولوجية مثل أمازون عبر شركتها التابعة زوكس إلى سباق تطوير هذه التقنيات.

تأتي هذه التحركات فيما تواجه صناعة السيارات اليابانية ضغوطا إضافية، أبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، أما نيسان على وجه الخصوص، فهي تعاني من خسائر مالية متتالية، ما دفعها لتقليص العمالة وتعيين رئيس تنفيذي جديد هو إيفان إسبينوزا، على أمل إعادة هيكلة أعمالها.