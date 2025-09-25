أيهما تختار .. سيتروين C4X أم سيات ارونا 2026.. إليك المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات ؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4X و سيات ارونا موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان في سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

زودت سيارة سيات ارونا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تستمد سيارة سيات ارونا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وتحتاج إلي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة .

سعر سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تتوافر سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

وسائل الأمان في سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تمتلك سيارة سيتروين C4X موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات اماميه .

محرك سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تتسارع سيارة سيتروين C4X موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .