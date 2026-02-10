الليلة .. قطع المياه 8 ساعات عن 4 مناطق بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن قطع المياه لمدة 8 ساعات، اليوم الثلاثاء ، لاستكمال أعمال تطهير البئر الرئيسية بمحطة صرف البنك الدولي بالمعلمين بحي غرب مدينة أسيوط.

أوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيبدأ من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح غدا الأربعاء، مشيرة إلى أن التأثر سيكون محدودًا ويقتصر على مناطق: نزلة عبد اللاه، الأربعين، المعلمين، وقرية درزكة (مركز أسيوط قبلي)، مع التأكيد على أن الانقطاع لا يشمل حي غرب أسيوط بالكامل.

وقال المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن أعمال التطهير تأتي ضمن خطة الشركة الدورية لصيانة المحطات وتطهير الآبار، بهدف الحفاظ على انتظام تشغيل الطلمبات وضمان سلامة التشغيل واستمرارية الخدمة.



وأكدت الشركة عودة المياه فور الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد، مع توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب عند الطلب خلال فترة التنفيذ.

وناشدت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع إتاحة التواصل لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، أو الهاتف 01280733990، أو واتساب 01281565653، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة.