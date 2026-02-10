قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
محافظات

أسيوط.. 15 حالة إزالة في 3 مراكز ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ28

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 15 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت بمراكز الفتح والقوصية والغنايم، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح من إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، فيما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية في تنفيذ إزالة لـ7 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بإزالة 4 حالات متغيرات مكانية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملات أسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 18 قيراط و6 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة بلغت 730 متر مربع، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، تنفيذًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن، بما يضمن الردع الكامل ومنع تكرار التعديات، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتحقيق المستهدف من الموجة الحالية، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة الـ28 تنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 يناير حتى 30 يناير الماضي، تلتها المرحلة الثانية الجارية في الفترة من 7 فبراير وحتى 27 فبراير الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل.

وجدد اللواء دكتور هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.

