وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
محافظات

خطة دعوية شاملة.. محافظ أسيوط يعلن جاهزية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استعداد كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وفي مقدمتها مديرية الأوقاف، التي أعدت خطة متكاملة لتنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات الدعوية والدينية طوال الشهر الكريم، بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية ونشر الوعي الديني الوسطي، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط أن الخطة تستهدف تعظيم الاستفادة من المساجد الكبرى والزوايا المصرح لها بإقامة الشعائر، من خلال تنظيم الدروس الدينية، والمجالس العلمية، وخاطرة التراويح، والملتقيات الفكرية، إلى جانب تكثيف القوافل الدعوية بمختلف القرى والمراكز، مع الالتزام الكامل بضوابط وزارة الأوقاف، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الأوقاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى دعمه الكامل لكافة الأنشطة الدينية والتوعوية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن تظل المساجد منارات إسلامية وتثقيفية تسهم في نشر الفكر المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ وسطية الإسلام السمحة.

واستعرض اللواء الدكتور هشام أبو النصر خطة مديرية الأوقاف بأسيوط، بقيادة فضيلة الشيخ الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والتي تضمنت إطلاق أكبر حملة لنظافة المساجد على مستوى المحافظة قبل حلول الشهر الكريم واستمرارها طوال رمضان، إلى جانب تنظيم دروس العصر اليومية بـ 1819 مسجدًا، والقوافل الدعوية أسبوعيًا يوم الاثنين، والدرس الأسبوعي يوم الأربعاء، فضلًا عن خاطرة التراويح التي تؤدى يوميًا بعدد من المساجد.

وأضاف المحافظ أنه سيتم عقد الملتقى الفكري الرئيسي بمسجد الهلالي بمدينة أسيوط، إلى جانب 20 ملتقى فكريًا فرعيًا بمختلف الإدارات، اعتبارًا من بداية الشهر الكريم وحتى 29 رمضان، بواقع درس بعد صلاة العصر وآخر بعد صلاة العشاء، يحاضر خلالهما قيادات المديرية ونخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف والأئمة المتميزين، فضلًا عن انعقاد المنبر الثابت المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في 96 مسجدًا، يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأوضح محافظ أسيوط أن الخطة تشمل كذلك انعقاد الدروس المنهجية بـ 131 مسجدًا في مجالات الفقه والتفسير والحديث والسيرة النبوية والعقيدة والأخلاق، إلى جانب تنظيم 21 مجلسًا علميًا بالمساجد الكبرى لشرح كتب التراث، وتنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بـ 1206 مساجد، فضلًا عن قراءة وشرح البردة الشريفة يوم الخميس من كل أسبوع بـ 73 مسجدًا، وانعقاد 5 مجالس للإقراء يشارك فيها عمداء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف.

وأشار المحافظ إلى تنظيم 61 ندوة أسبوعية بمراكز الشباب والرياضة، و4 ندوات أسبوعية بقصر ثقافة أسيوط، إلى جانب انعقاد الملتقى الفكري للواعظات بمسجد البقلي على مدار 29 يومًا، بمشاركة 58 واعظة، لشرح أحكام الصيام وآدابه وأثره في تهذيب النفس وتصحيح المفاهيم، فضلًا عن تنظيم 44 لقاءً بالمساجد لمناقشة قضايا المرأة والإجابة على استفسارات السيدات، و22 لقاءً توعويًا آخر بمشاركة واعظات معتمدات.

وأوضح أن خطة المديرية تتضمن أيضًا تنفيذ 22 قافلة دعوية للواعظات أيام الجمعة، و4 قوافل "الرحمة والمواساة" للمستشفيات ودور الأيتام، و4 قوافل لذوي الهمم من الصم والبكم، بالإضافة إلى تنظيم 22 لقاءً توعويًا بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والمشاركة في 16 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة.

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور عيد علي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط انعقاد مقارئ الجمهور والأعضاء للأئمة بـ 166 مسجدًا، ومقرأة نموذجية للأئمة بمسجد البقلي، وأخرى للقراءات، فضلًا عن 8 مقارئ فجرية تُعقد يومي الاثنين والخميس عقب صلاة الفجر، وتنفيذ برنامج «صحح تلاوتك» بـ 70 مسجدًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس بعد صلاة العشاء، إلى جانب تنظيم 22 مقرأة قرآنية بعد صلاة الجمعة، مشيرًا إلى تخصيص 36 مسجدًا للاعتكاف و309 مساجد لإقامة صلاة التهجد خلال الشهر الكريم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تكليف فرق المتابعة والإدارات المختلفة والتفتيش العام بتكثيف المرور الميداني على المساجد، للتأكد من تنفيذ الخطة وفق الجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مؤكدًا الدور المحوري لمساجد المحافظة في نشر الوعي الديني وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

