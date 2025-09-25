حساس الهواء بالسيارات هو عبارة عن جهاز صغير يتمركز بين فلتر الهواء وجسم الخانق، هو بمثابة المشغل المجهول في نظام إدارة المحرك، ويلعب الحساس دور حاسم في تحقيق التوازن المثالي بين الهواء والوقود، وذلك يضمن تقديم أفضل كفاءة للمحرك وأداءه .

نصائح لحماية حساس الهواء في السيارات

وهناك العديد من العوامل المؤثرة في عمل هذا الحساس الصغير، خصوصا في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد من الأجواء الحارة .

بالاضافة إلي ان حساس الهواء، هو جهاز استشعار إلكتروني حيوي في نظام إدارة المحرك، ويعمل علي قياس كمية ودرجة حرارة الهواء الداخل إلى المحرك، فعند دخول الهواء، يرسل الحساس إشارة كهربائية إلى وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) تتناسب مع كمية الهواء المقاسة، وبناءً على هذه الإشارة، تقوم وحدة التحكم بحساب الكمية المثالية من الوقود اللازمة للحفاظ على نسبة خلط متوازنة بين الهواء والوقود (Air-Fuel Ratio)، وهي نسبة ضرورية لضمان أقصى كفاءة للمحرك.

كما ان الحفاظ على هذه النسبة الصحيحة أمر أساسي لتجنب مشاكل الأداء، فهواء أكثر من الوقود يؤدي إلى فقدان القدرة، بينما وقود أكثر من الهواء يسبب استهلاك مفرط للوقود وزيادة في الانبعاثات الملوثة .

أعطال الحساس وأعراض تلفه

التلوث والانسداد

يعتبر التلوث السبب الأكثر شيوعاً في فتراكم الأوساخ والغبار على سطح الحساس ، وذلك يمنعه من قياس تدفق الهواء بدقة، مما يؤدي إلى ارسال إشارات خاطئة.

التلف الميكانيكي

الاهتزازات الشديد أو الصدمات الناتجة عن القيادة على الطرق الوعرة تؤدي إلي تلف المكونات الداخلية للحساس.

تلف الدوائر الكهربائية

يمكن للحرارة المفرطة والرطوبة العالية أن تسبب في تلف الدوائر الداخلية أو الأسلاك الموصلة، ما يؤدي إلى إشارات مشوشة أو انقطاع كامل للإشارة.

تغيير فلتر الهواء بانتظام

يجب استبدال فلتر الهواء بشكل متكرر، خاصة إذا كنت تقود في مناطق صحراوية أو كثيفة الغبار.

تنظيف الحساس بشكل دوري

يمكن تنظيف حساس الهواء بلطف باستخدام بخاخ خاص، مع تجنب لمس السلك أو الريشة مباشرة، لان هذا التنظيف الدوري يساعد على استعادة دقة قراءات الحساس.

استخدام قطع الغيار الأصلية

عند الحاجة إلى استبدال حساس الهواء، احرص على استخدام قطع غيار أصلية أو قطع بجودة عالية، لان الحساسات المقلدة تتلف بسرعة في الظروف القاسية .

الصيانة الوقائية للحساسات

لا تنتظر حتى تظهر أعراض التلف علي الحساس، ولكن أطلب من الفني فحص حالة حساس الهواء بشكل دوري ضمن برنامج الصيانة الشاملة، خصوصاً قبل السفر لمسافات طويلة.