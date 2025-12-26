قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم بالفوز على جنوب إفريقيا
الأزهري وكبار علماء الأوقاف يقدمون واجب العزاء فى الشيخ منصور الرفاعي عبيد |شاهد

قدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والداعية مظهر شاهين، وعدد من كبار علماء الوزارة والأئمة وقيادات الدعوة الإسلامية اليوم، الجمعة، واجب العزاء إلى أسرة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل أول وزارة الأوقاف السابق، الذي وافته المنية بعد مسيرة كبيرة من العطاء في خدمة كتاب الله ونشر الفكر الوسطي المستنير.

عزاء الشيخ منصور الرفاعي عبيد

وأكد عدد من علماء وأئمة الأوقاف، أن الشيخ الراحل أفنى سنوات عمره في خدمة وزارة الأوقاف، وكان نموذجا في التفاني والانضباط، وترك أثرًا طيبًا في كل موقع تولى فيه المسئولية، مشيرين إلى أنه كان من المدافعين عن منهج الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف بالحكمة والعلم.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، نعى ببالغ الحزن والأسى، الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء قضاها في ميادين العلم والدعوة، تاركًا مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامي حكيم رشيد.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ منصور الرفاعي عبيد

وأضاف وزير الأوقاف، ناعيا الراحل، "قد كان الفقيد -رحمه الله تعالى- نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

وتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مختتما نعيه بقوله {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

محطات في حياة الشيخ منصور الرفاعي عبيد

وُلد الشيخ منصور الرفاعي عبيد 8 أكتوبر ١٩٣٢م، وتدرج في مراحل التعليم الأزهري إلى أن تخرج سنة ١٩٦١م.

مناصب الشيخ منصور الرفاعي عبيد

شغل الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيلا لوزارة الأوقاف عندما كان الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي وزيرًا للأوقاف.

حلّ كذلك عضوا بمجلس الشعب من سنة ١٩٨٤م إلى سنة ١٩٩٠م، كما شغل عضو اتحاد الكتاب، وله مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامي حكيم ورشيد.

أبرز إنجازات الشيخ منصور الرفاعي عبيد

يمثل الشيخ منصور الرفاعي عبيد نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

