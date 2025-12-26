جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين .. صور

نظّمت جامعة القاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وبمشاركة مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور نخبة من القيادات والشخصيات العامة.

وشهدت الفعالية حضور السفيرة نبيلة مكرم، إلى جانب سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، وعدد من ممثلي التحالف الوطني ومؤسساته، وقيادات العمل الأهلي، ومسؤولي جامعة القاهرة، ورئيس مكتبة الإسكندرية ومشاركة واسعة من الشباب المتطوعين.

وتناولت الاحتفالية إبراز جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الذي تم إنشاؤه بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي وتعظيم أثرها التنموي، والوصول بالخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرضت الدور المجتمعي لمؤسسة أبو العينين برئاسة النائب محمد أبو العينين، في مجالات الدعم الاجتماعي، والتعليم، والرعاية الصحية، وتمكين المرأة، ودعم ذوي الهمم، ضمن المبادرات القومية التي ينفذها التحالف الوطني.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن جهود المتطوعين، وجلسة حوارية حول التجارب التطوعية الملهمة، إلى جانب تنظيم يوم رياضي مفتوح شارك فيه المتطوعون، بهدف تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي.

واختُتمت الاحتفالية بتوقيع ميثاق أخلاقي للتطوع، تأكيدًا على الالتزام بقيم العمل المؤسسي والمسئولية المجتمعية