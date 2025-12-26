قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهري وكبار علماء الأوقاف يقدمون واجب العزاء فى الشيخ منصور الرفاعي عبيد |شاهد
بعد حسم 484 مقعدًا.. خريطة الأحزاب في البرلمان الجديد
جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين .. صور
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
أخبار البلد

جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين .. صور

جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين
جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين
عبد الخالق صلاح

نظّمت جامعة القاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وبمشاركة مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور نخبة من القيادات والشخصيات العامة.

وشهدت الفعالية حضور السفيرة نبيلة مكرم، إلى جانب سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، وعدد من ممثلي التحالف الوطني ومؤسساته، وقيادات العمل الأهلي، ومسؤولي جامعة القاهرة، ورئيس مكتبة الإسكندرية ومشاركة واسعة من الشباب المتطوعين.

وتناولت الاحتفالية إبراز جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الذي تم إنشاؤه بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي وتعظيم أثرها التنموي، والوصول بالخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرضت الدور المجتمعي لمؤسسة أبو العينين برئاسة النائب محمد أبو العينين، في مجالات الدعم الاجتماعي، والتعليم، والرعاية الصحية، وتمكين المرأة، ودعم ذوي الهمم، ضمن المبادرات القومية التي ينفذها التحالف الوطني.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن جهود المتطوعين، وجلسة حوارية حول التجارب التطوعية الملهمة، إلى جانب تنظيم يوم رياضي مفتوح شارك فيه المتطوعون، بهدف تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي.

واختُتمت الاحتفالية بتوقيع ميثاق أخلاقي للتطوع، تأكيدًا على الالتزام بقيم العمل المؤسسي والمسئولية المجتمعية

جامعة القاهرة التحالف الوطني مؤسسة أبو العينين مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي

د. محسن البطران خلال حواره مع صدى البلد

اجتماع مع الحكومة.. رئيس زراعة الشيوخ يكشف لـ صدى البلد تحركات اللجنة بشأن زيادة إيجار أراضي الوقف.. صور

مصر وفلسطين

حزب الريادة: دعم مصر لـ غزة مستمر ويعكس موقفًا ثابتًا من القضية الفلسطينية

النائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ

البديوي يطالب بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بالعياط.. والإسكان تشكل لجنة

بالصور

كيف تحافظ الحامل على صحتها وقت الحمل؟.. نصائح هامة لحماية الأم والجنين

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل
نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل
نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل

رمضان 2026.. الصور الاولي من مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

نشرة المرأة والمنوعات| حفلات نهاية العام تزيد الإصابة بالنوبات القلبية.. توقعات العرافة العمياء لعام 2026

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

