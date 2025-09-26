قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إدارة مركز لتجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
أخبار البلد

القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي

ماكينات التذاكر
حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن توفير وسائل دفع حديثة ومتنوعة لشبكة مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك بهدف التيسير على الركاب وتوفير الوقت والجهد، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضحت الهيئة أن وسائل الدفع في المترو تشمل الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقة المحفظة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن، إضافة إلى ماكينات بيع التذاكر (TVM) المتوفرة بعدد من المحطات، إلى جانب التذاكر الورقية لاستخدام المرة الواحدة من شبابيك التذاكر.

وفي القطار الكهربائي الخفيف LRT، تتنوع وسائل الدفع بين الاشتراكات الشهرية، وبطاقات التذاكر اللاتلامسية، وماكينات بيع التذاكر (TVM) المنتشرة في جميع المحطات، بما يتيح سهولة أكبر في عملية شراء التذاكر واستخدام الخدمة.

وأكدت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام الصديق للبيئة، بما يضمن رحلة آمنة ومريحة بأسعار مناسبة لجميع الفئات، ويعزز من كفاءة منظومة النقل العام المتكاملة.
تشهد منظومة النقل الجماعي في مصر تطورًا متسارعًا من خلال التوسع في إنشاء خطوط المترو الجديدة والقطارات الكهربائية، دعمًا لرؤية الدولة في توفير شبكة حديثة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل الازدحام وتيسير حركة التنقل اليومية للمواطنين.

الهيئة القومية للأنفاق مترو الأنفاق LRT

الشعرية سريعة
العلاقة الزوجية
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
فطريات اللسان
