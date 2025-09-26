القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن توفير وسائل دفع حديثة ومتنوعة لشبكة مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك بهدف التيسير على الركاب وتوفير الوقت والجهد، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضحت الهيئة أن وسائل الدفع في المترو تشمل الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقة المحفظة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن، إضافة إلى ماكينات بيع التذاكر (TVM) المتوفرة بعدد من المحطات، إلى جانب التذاكر الورقية لاستخدام المرة الواحدة من شبابيك التذاكر.

وفي القطار الكهربائي الخفيف LRT، تتنوع وسائل الدفع بين الاشتراكات الشهرية، وبطاقات التذاكر اللاتلامسية، وماكينات بيع التذاكر (TVM) المنتشرة في جميع المحطات، بما يتيح سهولة أكبر في عملية شراء التذاكر واستخدام الخدمة.

وأكدت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام الصديق للبيئة، بما يضمن رحلة آمنة ومريحة بأسعار مناسبة لجميع الفئات، ويعزز من كفاءة منظومة النقل العام المتكاملة.

تشهد منظومة النقل الجماعي في مصر تطورًا متسارعًا من خلال التوسع في إنشاء خطوط المترو الجديدة والقطارات الكهربائية، دعمًا لرؤية الدولة في توفير شبكة حديثة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل الازدحام وتيسير حركة التنقل اليومية للمواطنين.