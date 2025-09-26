قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل سعر دولار اليوم 26-9-2025
رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية
مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 26-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أقل دولار مقابل الجنيه داخل السوق المصرية دون تغيير في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025

أقل سعر دولار اليوم

وتضمن أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع

أدني سعر دولار في البنوك اليوم

وجاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه داخل  بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025 داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير.

الدولار يستقر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لدرجات مستقرة بالتوازي مع إجازة البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس الخميس.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-12-2024

إجازة البنوك

اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي المصري بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت.

الدولار ينخفض 

وفقد الدولار مساء  أمس ما يقارب من 4 قروش على الأقل علي مستوي البنوك مقارنة بما كان عليه   الأربعاء الماضي .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

مركز الجنيه يرتفع

مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ارتفع سعر الجنيه المصري مقدارا طفيفا وهو ما يعزز قلة الطب علي الطلب على العملة الأحنبية

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لآخر تحديث له اليوم نحو 48.05 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  في 48.05 جنيه للشراء و 48,15 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة الإسلامي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، الأهلي الكويتي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد"

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

متوسط سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو   48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،الإسكندرية، العربي الإفريقي، قناة السويس،نكست،مصر، الأهلي المصري،الإسكندرية".

أعلي سعر دولار اليوم

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة

البنك المركزي وحسابات العملاء

أكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب أبدًا أي بيانات خاصة بحسابات العملاء سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال المصرفي.

الحفاظ على سرية العملاء

وفي هذا السياق، يهيب البنك المركزي المصري بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم التجاوب مع أي صفحات أو رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي الانتماء للبنوك وتطالب العملاء بتزويدها ببياناتهم الشخصية أو المصرفية، وخاصة الأرقام وكلمات المرور السرية.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزيسعر الدولار رسميا في البنك المركزي

تباين أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاءتباين أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاء

كما يؤكد البنك المركزي على عملاء القطاع المصرفي أهمية التواصل مع مراكز الاتصال الرسمية (Call Center) الخاصة بكل بنك أو عبر قنوات الاتصال الرسمية في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.

سعر الدولار مقابل الجنيه

