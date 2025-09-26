قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي
أخبار البلد

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 .. أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات عن بدء صرف معاشات شهر أكتوبر في مواعيدها المحددة، مع إتاحة خيارات متعددة أمام المستحقين، سواء عبر البنوك أو مقار البريد أو المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025

مع بداية شهر أكتوبر، تتجه أنظار أصحاب المعاشات إلى موعد صرف المعاش التي تعلنها هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذ يجري تنظيم العملية على نحوٍ يضمن سهولة الحصول على المستحقات الشهرية.

موعد صرف معاشات سبتمبر

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ من 1 أكتوبر 2025، على مدى أيام عدة لتخفيف التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، إذ يتم الصرف وفقًا لشرائح محددة.

زيادة معاشات أكتوبر 2025

جميع أصحاب المعاشات سيستفيدون من الزيادة التي تم تطبيقها بداية من يوليو 2025، وتستمر مع صرف معاش أكتوبر، إذ تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة، ورفع الأعباء عن كبار السن، والأسر المستحقة.

صرف معاشات يونيو

طرق صرف معاشات أكتوبر 2025

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أتاحت طرقًا عدة لصرف المعاشات لتسهيل العملية على المستفيدين:

من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

من مكاتب البريد المصري.

من فروع البنوك المتعاقدة مع الهيئة.

عبر المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة 

يمكن لأصحاب المعاشات أو ذويهم الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط الآتي:

 https: //www.nosi.gov.eg

بعد الدخول إلى الموقع، يقوم المستفيد بإدخال الرقم القومي وكلمة السر للاستعلام عن تفاصيل المعاش المستحق.

اصحاب المعاشات

قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة

وفقًا للزيادة الأخيرة، أصبحت قيمة بعض المعاشات بعد إضافة 15% كالتالي:

المعاش قبل الزيادة     المعاش بعد الزيادة

1000 جنيه                     1150  جنيها

2000 جنيه                     2300  جنيه

3000 جنيه                     3450  جنيها

4000 جنيه                     4600  جنيه

5000 جنيه                     5750 جنيها

