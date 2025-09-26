موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 .. أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات عن بدء صرف معاشات شهر أكتوبر في مواعيدها المحددة، مع إتاحة خيارات متعددة أمام المستحقين، سواء عبر البنوك أو مقار البريد أو المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025

مع بداية شهر أكتوبر، تتجه أنظار أصحاب المعاشات إلى موعد صرف المعاش التي تعلنها هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذ يجري تنظيم العملية على نحوٍ يضمن سهولة الحصول على المستحقات الشهرية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ من 1 أكتوبر 2025، على مدى أيام عدة لتخفيف التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، إذ يتم الصرف وفقًا لشرائح محددة.

زيادة معاشات أكتوبر 2025

جميع أصحاب المعاشات سيستفيدون من الزيادة التي تم تطبيقها بداية من يوليو 2025، وتستمر مع صرف معاش أكتوبر، إذ تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة، ورفع الأعباء عن كبار السن، والأسر المستحقة.

طرق صرف معاشات أكتوبر 2025

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أتاحت طرقًا عدة لصرف المعاشات لتسهيل العملية على المستفيدين:

من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

من مكاتب البريد المصري.

من فروع البنوك المتعاقدة مع الهيئة.

عبر المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة

يمكن لأصحاب المعاشات أو ذويهم الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط الآتي:

https: //www.nosi.gov.eg

بعد الدخول إلى الموقع، يقوم المستفيد بإدخال الرقم القومي وكلمة السر للاستعلام عن تفاصيل المعاش المستحق.

قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة

وفقًا للزيادة الأخيرة، أصبحت قيمة بعض المعاشات بعد إضافة 15% كالتالي:

المعاش قبل الزيادة المعاش بعد الزيادة

1000 جنيه 1150 جنيها

2000 جنيه 2300 جنيه

3000 جنيه 3450 جنيها

4000 جنيه 4600 جنيه

5000 جنيه 5750 جنيها