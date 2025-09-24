رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على المادة 88 من قانون التعليم الجديد ، إذا بلغ احد أعضاء هيئة التعلم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته ، يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قانون التعليم الجديد شدد على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه بناءا على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز سنتين.

ويستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي و يتقرر مد الخدمة له حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة و ذلك بالإضافة لكامل الاجر ، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء اعتبارا من بلوغه هذه السن

وكان قد أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات التقدم بطلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال الفتره من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦.

موقع وزارة التربية والتعليم .. رابط طلبات مد الخدمة على بوابة الخدمات الالكترونية

يمكن الآن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والوصول إلى رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال الفتره من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦ من خلال الضغط على https://teacherext.emis.gov.eg/login

شروط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين على موقع وزارة التربية والتعليم

مزاولة التدريس الفعلى فى إحدى المدارس مدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.



تقرير كفاية يفيد حصولة على تقارير سنوية بتقدير كفء خلال اخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.



القدرة الصحية على مزاولة مهنة التدريس وذلك من خلال إفادة معتمدة من القمسيون الطبي

ولتسجيل طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال الفتره من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦ على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط على https://teacherext.emis.gov.eg/login ، لابد من تسجيل الدخول بإستخدام البريد الإلكتروني الموحد

جدير بالذكر أنه في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل حوافز مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش، والاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتحسين أوضاع المعلمين، من بينها زيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.