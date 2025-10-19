قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق نار قرب سكن طلاب جامعة أوكلاهوما.. وإصابة 3 أشخاص
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ليل بثنائية في الدوري الفرنسي
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
رسميا .. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 خلال أيام
رئيس اتحاد تنس الطاولة: سيتم تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق
غزة| بن سلمان وماكرون: يجب بدء خطوات تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
الرئيس الفرنسي: سرقة اللوفر اعتداء على تراث نعتز به
هشام جمال: لغيت خطوبتى على ليلى أحمد زاهر بسبب حادثة وفاة المنتجين الفنيين
خالد الغندور يكشف كواليس استقالة حازم إمام من الزمالك
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. تبدأ من 670 ألف جنيه

5 سيارات أوتوماتيك
5 سيارات أوتوماتيك
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من السيارات، منها الطرازات التي تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى سهولة الحركة، مقارنة بنواقل السرعة التقليدية مانيوال.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في السوق المصري.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و تستهلك 5.7 لتر من البنزين عند خوض مسافة 100 كيلومتر، بينما تقدم بسعر رسمي يبلغ 670 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تعتمد ميتسوبيشي اتراج على محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، معناقل حركة أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه لموديلات 2025.

هيونداي إلنترا AD

هيونداي إلنترا AD

تستمد هيونداي إلنترا AD قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وتتراوح أسعار موديل 2026 بين 945,000 جنيه و 1,135,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تأتي السيارة نيسان سنترا 2026 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر 899,000 جنيه لموديلات 2026.

إم جي 6

إم جي 6

تعتمد السيارة إم جي 6 على محرك سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع ضخ 169 حصانا و 250 نيوتن/ متر من العزم الاقصى للدوران، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عن خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وبناقل سرعات سباعى النقلات أوتوماتيك، وبسعر يبدأ من 1,280,000 جنيه إلى 1,300,000 جنيه.

