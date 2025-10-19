5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. تبدأ من 670 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من السيارات، منها الطرازات التي تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى سهولة الحركة، مقارنة بنواقل السرعة التقليدية مانيوال.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في السوق المصري.

بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و تستهلك 5.7 لتر من البنزين عند خوض مسافة 100 كيلومتر، بينما تقدم بسعر رسمي يبلغ 670 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

تعتمد ميتسوبيشي اتراج على محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، معناقل حركة أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه لموديلات 2025.

هيونداي إلنترا AD

تستمد هيونداي إلنترا AD قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وتتراوح أسعار موديل 2026 بين 945,000 جنيه و 1,135,000 جنيه.

نيسان سنترا

تأتي السيارة نيسان سنترا 2026 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر 899,000 جنيه لموديلات 2026.

إم جي 6

تعتمد السيارة إم جي 6 على محرك سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع ضخ 169 حصانا و 250 نيوتن/ متر من العزم الاقصى للدوران، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عن خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وبناقل سرعات سباعى النقلات أوتوماتيك، وبسعر يبدأ من 1,280,000 جنيه إلى 1,300,000 جنيه.