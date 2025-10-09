قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ويتكوف يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق شرم الشيخ: من دونك لم نكن لننهي الحرب في غزة

لقاء الرئيس السيسي مع المبعوث الأمريكي
لقاء الرئيس السيسي مع المبعوث الأمريكي
محمد شحتة

أكد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، أنه يأمل أن يتم إنقاذ المزيد من الأرواح والسير نحو سلام دائم بالمنطقة.

وقال ويتكوف في لقاء مع الرئيس السيسي، :" بدونك يا سيادة الرئيس لم نكن نستطيع  أن ننجز اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة".

ووجه حديثه إلى رئيس المخابرات العامة، اللواء حسن رشاد "بدون لم نكن لننتهي من ذلك" أي وقف إطلاق النار وإنهاء المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وتابع ويتكوف:"  مصر تعمل معنا ومع القطريين والأتراك من اجل  إنهاء الحرب في قطاع غزة".

لقاء الرئيس السيسي مع المبعوث الأمريكي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور ك اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالإعراب عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلعه إلى الاحتفال بتوقيع الاتفاق في اقرب وقت ممكن.

وفي ذات السياق، وجه المبعوثان الشكر للرئيس وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وأشارا في هذا الصدد إلى قوة واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه بالرئيس السيسي.
 

المبعوث الأمريكي الرئشيس السيسي رئيس المخابرات المخابرات العامة حماس إسرائيل ترامب

