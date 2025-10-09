قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
أخبار العالم

وزير الخارجية يشارك في اجتماع باريس حول غزة.. وماكرون يشيد بدور الرئيس السيسي ومصر في إحلال السلام

وزير الخارجية والرئيس ماكرون
وزير الخارجية والرئيس ماكرون
فرناس حفظي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥، في الاجتماع الوزاري حول تنفيذ الخطة الأمريكية للسلام الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، والذي شارك في جانب منه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشهد مشاركة وزراء خارجية وكبار مسئولي دول فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وكندا والسعودية والأردن وقطر والإمارات وإندونيسيا وتركيا والولايات المتحدة والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس

حرص الرئيس الفرنسي ماكرون على الإعراب عن التقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في تحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع قطر وتركيا، وتناول الاجتماع ترتيبات الأوضاع فى قطاع غزة فى ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة فى شرم الشيخ على صعيد التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وما تشكله من لحظة فارقة فى الحرب فى غزة، كما شهد الاجتماع الإشادة بجهود مصر وقطر وتركيا في التوصل للاتفاق في شرم الشيخ.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أن خطة السلام للرئيس الأمريكي ترامب تعد أساساً جيداً لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً على دعم مصر للخطة، كما تناول تنفيذ مرحلتها الأولي وبقية عناصرها، بما في ذلك ما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وموضوعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المؤتمر الدولي المقرر استضافته في القاهرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لتنفيذ كافة عناصر الخطة، مشدداً على على أهمية دعم السلطة الفلسطينية باعتبارها جهة الحكم الشرعية القادرة على الاضطلاع بمسئولياتها. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لأن يتبع نهاية الحرب مسار سياسي لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بما يدعم جهود إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار، وينعكس في عملية سلام وفقا لأهداف الخطة.

كما شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في اجتماع لوزراء الخارجية العرب مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل الاجتماع الوزاري الموسع، والذي شهد نقاشاً حول سبل دفع تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام.

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

