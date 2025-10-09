قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزائر تحسم تأهلها إلى كأس العالم 2026 بثلاثية نظيفة أمام الصومال

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
حمزة شعيب

تأهل منتخب الجزائر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على منتخب الصومال بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

بدأ منتخب الجزائر المباراة بقوة، ونجح محمد عمورة في تسجيل الهدف الأول بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، قبل أن يعزز القائد رياض محرز التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، واصل “محاربو الصحراء” تفوقهم الهجومي، ليعود محمد عمورة مجددًا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 58، مؤكدًا تفوق الجزائر وأحقيتها في الفوز.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد منتخب الصومال عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

ويُعد هذا التأهل هو الخامس في تاريخ المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم، ليواصل “الخضر” كتابة تاريخ جديد في الكرة الإفريقية والعربية.

تشكيل منتخب الجزائر أمام الصومال:

  • حراسة المرمى: ألكسيس قندوز
  • الدفاع: عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، رفيق بلغالي، جوان حجام
  • الوسط: نبيل بن طالب، هشام بوداوي، محمد عمورة
  • الهجوم: رياض محرز، فارس شعيبي، بغداد بونجاح
الجزائر تصفيات كأس العالم الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

شوبير

أخر طلب من مسؤلي الأهلي قبل رحيل عماد النحاس

ترشيحاتنا

حازم الشريف

محلل مالي: المؤسسات الدولية أدركت قوة القاهرة في إيقاف وقف الحرب في غزة

سعر الدرهم

سعر الدرهم الإماراتي مساء اليوم 9-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 9-10-2025

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد