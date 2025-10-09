الجزائر تحسم تأهلها إلى كأس العالم 2026 بثلاثية نظيفة أمام الصومال

تأهل منتخب الجزائر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على منتخب الصومال بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

بدأ منتخب الجزائر المباراة بقوة، ونجح محمد عمورة في تسجيل الهدف الأول بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، قبل أن يعزز القائد رياض محرز التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، واصل “محاربو الصحراء” تفوقهم الهجومي، ليعود محمد عمورة مجددًا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 58، مؤكدًا تفوق الجزائر وأحقيتها في الفوز.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد منتخب الصومال عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

ويُعد هذا التأهل هو الخامس في تاريخ المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم، ليواصل “الخضر” كتابة تاريخ جديد في الكرة الإفريقية والعربية.

تشكيل منتخب الجزائر أمام الصومال: