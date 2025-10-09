وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق مبادرتين رقميتين جديدتين تهدفان إلى التعريف بخدمات الوزارة بصورة مبسطة ومبتكرة، وذلك في إطار توجهها نحو تعزيز قنوات التواصل الرقمي مع المواطنين وتسهيل حصولهم على المعلومات الدقيقة والاستفادة من الخدمات التي توفرها الوزارة.

وتتضمن المبادرتان؛ الأولى "على فكرة" وهي سلسلة فيديوهات قصيرة مسجلة تقدم معلومة سريعة ومركزة عن أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة، و"أي خدمة"، وهي مبادرة رقمية تفاعلية تُعرّف الجمهور والمستفيدين بخدمات الوزارة وشروطها وإجراءاتها بصورة واضحة وسهلة تساعد المستفيدين على معرفة متطلباتهم وخطواتهم بدقة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق المبادرتين يأتي ضمن استراتيجيتها لرفع الوعي المجتمعي بخدماتها المتنوعة، وترسيخ مبدأ الشفافية، والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المستفيدة، بما يعزز دورها في دعم الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.