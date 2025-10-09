البابا تواضروس يشهد احتفالية بطريركية الروم الأرثوذكس بمرور 17 قرنًا على "نيقية"

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم بالنادي اليوناني بمقر القنصلية اليونانية بالإسكندرية الاحتفالية التي أقامتها بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بمناسبة سنة القديس أثناسيوس الكبير، البطريرك القبطي الـ ٢٠.

كانت بطريركية الروم الأرثوذكس قد قررت جعل سنة ٢٠٢٥، سنة احتفال بالقديس أثناسيوس الرسولي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس، قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بمصر، والأب داميكسينوس الأزرعي النائب البطريركي بالإسكندرية، ومطارنة وأساقفة الكنيسة اليونانية بالإسكندرية.

بدأ الحفل الذي أقيم على شرف قداسة البابا تواضروس، بعزف النشيد الوطني لمصر واليونان، تلا كلمة ترحيب بقداسة البابا والحضور، ثم رتل مجموعة من شمامسة الكنيسة اليونانية بعض الألحان والتراتيل وقدم فريق كورال قلب داود باقة من ترانيم الكنيسة القبطية، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن تاريخ كنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.





وفي كلمته ثمن قداسة البابا تقدير قداسة البطريرك معربًا عن تقديره للدعوة، ثم تحدث عن عظمة إيمان القديس أثناسيوس ودفاعه في مجمع نيقية ما جعله أعظم المدافعين عن الإيمان، وقدم قداسته التهنئة لقداسة البطريرك ثيؤدوروس بمناسبة مرور عشرين سنة علي بدء عمله الرعوي بالإسكندرية، وقدم له هدية تذكارية عبارة عن مجسم للكاتدرائية المرقسية بالعباسية واختتم اللقاء بكلمة قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني عبر فيها عن فرحته ومحبته واعتزازه بأخوة قداسة البابا مثمنًا دوره في خدمة الكنيسة وقدم له أرفع أوسمة كنيسة الروم الأرثوذكس.

حضر الاحتفالية صاحبي النيافة الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزة)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالاسكندرية، والقس صموئيل ميلاد.