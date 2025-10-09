بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية تحتفل بعام القديس أثناسيوس بحضور البابا تواضروس الثاني

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالقنصلية اليونانية بالإسكندرية، الاحتفالية التي أقامتها بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس؛ بمناسبة سنة القديس أثناسيوس.

كانت بطريركية الروم الأرثوذكس قد قررت جعل سنة 2025، عام احتفال بالقديس أثناسيوس الرسولي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

وكان في استقبال البابا تواضروس، البطريرك ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بمصر، ومطارنة وأساقفة الكنيسة اليونانية بالإسكندرية.

وبدأ الحفل الذي أقيم على شرف البابا تواضروس، بعزف النشيد الوطني لمصر واليونان، تلاه كلمة ترحيب بالبابا والحضور، ثم رتل مجموعة من شمامسة الكنيسة اليونانية بعض الألحان والتراتيل وقدم فريق كورال قلب داود باقة من ترانيم الكنيسة القبطية، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن تاريخ كنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.