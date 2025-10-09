البابا تواضروس يشرح معاني المزمور الثالث والعشرين: الله يقودنا نحو الراحة الأبدية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني ، عظته الأسبوعية، مساء أمس، من كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية البكري، تحت عنوان "الراعي الأمين والرعية الواثقة فيه" ضمن سلسلة "أصحاحات متخصصة".

تأمل قداسته في المزمور الثالث والعشرين الذي يصور السيد المسيح كراعٍ أمين يمنح أولاده الطمأنينة، موضحًا أن الله هو مصدر الاكتفاء والراحة والهداية والحماية، ويقود الإنسان في كل مراحل حياته حتى الأبدية.

صور الراعي

واستعرض قداسته ثماني صور للراعي الصالح من خلال الآيات، منها:

الرب يسدد احتياجات أولاده ويمنحهم الاكتفاء. يقودهم إلى المراعي الخضراء ومياه الراحة. يرد النفس التائهة إلى سبل البر. يسير مع الإنسان في وادي ظل الموت بلا خوف. يعزيه بعصاه وعكازه. يشبعه من المائدة السماوية في سر الإفخارستيا. يفيض عليه بزيت الفرح. يرافقه بالخير والرحمة حتى بيت الرب الأبدي.



وأكد قداسة البابا أن التأمل في عطايا الله اليومية يمنح الإنسان سلامًا داخليًا واشتياقًا للحياة الأبدية، ودعا المؤمنين إلى كتابة آيات المزمور يوميًا والترتيل بها كعمل روحي يملأ القلب بالثقة والفرح.