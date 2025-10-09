قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
البابا تواضروس يشرح معاني المزمور الثالث والعشرين: الله يقودنا نحو الراحة الأبدية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني ، عظته الأسبوعية، مساء أمس، من كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية البكري، تحت عنوان "الراعي الأمين والرعية الواثقة فيه" ضمن سلسلة "أصحاحات متخصصة".

تأمل قداسته في المزمور الثالث والعشرين الذي يصور السيد المسيح كراعٍ أمين يمنح أولاده الطمأنينة، موضحًا أن الله هو مصدر الاكتفاء والراحة والهداية والحماية، ويقود الإنسان في كل مراحل حياته حتى الأبدية.

صور الراعي 

واستعرض قداسته ثماني صور للراعي الصالح من خلال الآيات، منها:

  1. الرب يسدد احتياجات أولاده ويمنحهم الاكتفاء.
  2. يقودهم إلى المراعي الخضراء ومياه الراحة.
  3. يرد النفس التائهة إلى سبل البر.
  4. يسير مع الإنسان في وادي ظل الموت بلا خوف.
  5. يعزيه بعصاه وعكازه.
  6. يشبعه من المائدة السماوية في سر الإفخارستيا.
  7. يفيض عليه بزيت الفرح.
  8. يرافقه بالخير والرحمة حتى بيت الرب الأبدي.


وأكد قداسة البابا أن التأمل في عطايا الله اليومية يمنح الإنسان سلامًا داخليًا واشتياقًا للحياة الأبدية، ودعا المؤمنين إلى كتابة آيات المزمور يوميًا والترتيل بها كعمل روحي يملأ القلب بالثقة والفرح.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني أصحاحات متخصصة قداسة البابا

