4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

استشهد 4 مواطنين، مساء اليوم الخميس، في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بأن القصفة الإسرائيلي على غزة لم يتوقف، حيث استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وفقد 40 آخرون في غارة نفذها طيران الاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وسط القطاع، وذلك على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 29 شهيدا منذ فجر اليوم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له مساء اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.. مضيفا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.

وأشار إلى أن"السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما.. مبينا في الوقت ذاته أن غزة سيعاد إعمارها، ودولا كثيرة ستساهم في إعادة إعمارها.