تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

عبد العزيز جمال

كشف قانون الإيجار القديم 2025  حالات يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة مستأجر الإيجار القديم ، حيث عاد الجدل إلى الواجهة حول مصير الشقق بعد وفاة المستأجر الأصلي.

وضع قانون الإيجار القديم الذي بدأ تفعيله في سبتمبر 2025 ،  قواعد واضحة وصارمة تنظم العلاقة بين المالك والورثة، بعد أن ظلت هذه المسألة مصدر نزاع دائم لعقود طويلة.

وبموجب التعديلات، لم يعد عقد الإيجار ممتداً بشكل مفتوح كما كان يحدث في الماضي، بل أصبح خاضعاً لشروط دقيقة تستند إلى مبدأ الإقامة الفعلية داخل الوحدة السكنية.

توريث العقود في ظل القانون الجديد

القانون المعدل أعاد صياغة العلاقة بين الطرفين بشكل جذري، فبعد أن كان الامتداد القانوني يشمل الزوجة أو الأبناء أو حتى الوالدين دون شرط أساسي يتعلق بالإقامة، قصر التشريع الجديد حق الامتداد على الورثة الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة داخل الشقة حتى لحظة وفاة المستأجر الأصلي. 

قانون الإيجار القديم

هذا التغيير حسم واحدة من أبرز النقاط الخلافية التي طالما أرهقت المحاكم والمجتمع على حد سواء، وفتح الباب أمام إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة.

سيناريوهات استرداد المالك للشقة

أوضح القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته بعد وفاة المستأجر، أبرزها:

  • غياب الورثة الذين تنطبق عليهم شروط الامتداد القانوني، أي أنه لا يوجد زوج أو أبناء أو والدان مقيمون فعلياً مع المستأجر.
  • انقطاع الإقامة الفعلية، حيث يثبت أن الورثة لم يسكنوا في الشقة قبل الوفاة، مما يسقط حقهم في الامتداد.
  • وصول الأبناء إلى سن الرشد أو انتقالهم للزواج أو السكن المستقل، ما ينهي الامتداد ما لم يبرم عقد جديد مع المالك.
  • ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة أو استخدامها لغير الغرض السكني، وهو ما يعتبر قرينة على انتفاء الصلة بالعين المؤجرة.

رؤية المشرع بين المالك والورثة

التعديلات الجديدة لم تصمم لإهدار حقوق الورثة بقدر ما جاءت لإعادة التوازن، إذ حرص المشرع على حماية الأسر المقيمة فعلياً في الشقة من الطرد أو التشريد، لكنه في المقابل رفع الظلم التاريخي عن الملاك الذين كانوا عاجزين عن التصرف في ممتلكاتهم لسنوات طويلة بسبب الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار القديمة.

 هذا التوجه يحقق معادلة العدالة دون أن يخلّ بالجانب الاجتماعي أو يفتح الباب أمام أزمات سكنية جديدة.

إجراءات استرداد الشقة المؤجرة

ورغم أن القانون منح المالك الحق في استعادة شقته وفق الحالات المحددة، إلا أن التنفيذ لا يتم تلقائياً، بل عبر الطريق القضائي. 

على المالك أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الرسمية، مثل شهادة وفاة المستأجر، وأدلة على غياب شروط الامتداد عن الورثة المقيمين.

 وفي حال ثبوت الوقائع، تصدر المحكمة أحكامها غالباً لصالح المالك، بما يضمن تطبيق القانون بصورة عادلة وشفافة.

أثر التعديلات على سوق العقارات

من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تأثيراً ملموساً على سوق العقارات، إذ ستمنح الملاك مساحة أكبر لإعادة استغلال ممتلكاتهم أو طرحها في السوق وفق عقود حديثة تواكب القيم الإيجارية العادلة.

التوازن بين الحقوق والواجبات

القانون الجديد للإيجار القديم يعكس فلسفة المشرع في إعادة بناء علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر. 

فلم يعد الامتداد التلقائي قاعدة ثابتة، بل أصبح استثناءً مشروطاً بالإقامة الحقيقية والاعتماد الفعلي على الوحدة كسكن رئيسي، هذا التوجه يحقق عدالة مشتركة، ويراعي ظروف الأسر المستحقة دون أن يحرم الملاك من حقوقهم في استغلال ممتلكاتهم.

الإيجار القديم 2025 الإيجار القديم حالات يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر توريث العقود سوق العقارات القانون الجديد للإيجار القديم

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

شوبير

أخر طلب من مسؤلي الأهلي قبل رحيل عماد النحاس

رعاية مرضى الزهايمر

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الزهايمر؟

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر

بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية التاريخية لوقف إطلاق النار في غزة

الاوقاف

الأوقاف تبدأ إجراءات تعيين دفعة «إمام الدعاة – الشعراوي».. 273 إمامًا و862 عامل مسجد بينهم ذوو همم

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

