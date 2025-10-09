لازم تكشف فورا .. في 4 حالات آلام الدورة الشهرية تكون مؤشر خطر

تعد الام الدورة الشهرية من المشكلات الشائعة بين النساء في جميع الأعمار ولكنها فى بعض الأحيان تكن مؤشرا لمرض تناسلي يتطلب تدخل الطبيب.. فمتى تكن عادية ومتى تكن خطيرة؟

ووفقا لما جاء فى موقع pharmeasy نكشف لكم أسباب آلام الدورة الشهرية.

أنواع الام الدورة الشهرية



عسر الطمث الأولي وهو لا خوف منه ويقصد به ألم الدورة الشهرية المتكرر وهو أكثر شيوعًا من عسر الطمث الثانوي ولا يحدث عادةً بسبب أي أمراض أخرى حيث إن تقلص عضلات الرحم وإطلاق مادة كيميائية تسمى البروستاجلاندين من الجسم هو ما يؤدي إلى الألم أثناء الدورة الشهرية .

عسر الطمث الثانوي حالة أكثر شيوعًا لدى النساء الأكبر سنًا بين 30-45 عامًا ، وقد يكون هذا نتيجةً لحالة طبية كامنة.

أسباب آلام الدورة الشهرية

وإليكم أسباب الام الدورة الشهرية الشديدة والتى تستدعى زيارة الطبيب:

الأورام الليفية : وهي أورام غير سرطانية يمكن أن تنمو داخل الرحم أو حوله وتسبب آلامًا أثناء الدورة الشهرية.

بطانة الرحم : هو اضطراب تنمو فيه الخلايا التي تبطن الرحم عادة في أجزاء تناسلية أخرى مثل المبايض وقناتي فالوب، مما يسبب آلام الدورة الشهرية.



الانتباذ البطاني الرحمي : هو اضطراب تبدأ فيه الأنسجة التي تبطن الرحم عادةً بالنمو داخل جدار الرحم العضلي، مما يجعل الدورة الشهرية أكثر إيلامًا.



مرض التهاب الحوض : يصاب جميع أجزاء الأعضاء التناسلية الأنثوية (الرحم وقناتي فالوب والمبيضين) بالعدوى، مما يسبب التهابًا شديدًا ودورات شهرية مؤلمة .