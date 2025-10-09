قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤلف فيلم ضي: ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير.. فيديو
رددت كلمة تحيا مصر.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مقابلته مع الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
وزير العدل الفلسطيني: ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع
الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة| أخبار التوك شو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم
بعد التأهل لكأس العالم .. ابنة حسام حسن تستقبل والدها بالأحضان
السفير العكلوك: مصر تصدت لضغوط التهجير وحمت القضية الفلسطينية
مفيد شهاب: مصر لا تتنازل عن شبر من حقوقها في النيل.. وإثيوبيا تخالف القواعد الدولية
موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك
الحكومة الإسرائيلية تبدأ جلسة التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الجنيه يعود بقوة .. خطة النواب تكشف سبب تراجع الدولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمود محسن

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن حبه للطيران دفعه إلى تجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم، مشددًا على أن الطيران ليس بالأمر الصعب، لكنه علم يحتاج إلى دراسة وإتقان.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقائه على قناة “CNN الاقتصادية، ”لفيت العالم بالطيران، مؤكدا أنه يحب الطيران وتكنولوجيا الطيران الحديثة، وهي هواية خاصة. 

وتابع وكيل مجلس النواب، نعمل على وجود “التاكسي الطائر”، و “الهليكوبتر”،  في مصر.

وأشار أبو العينين إلى أن عامي 2011 و2012 كانا أسوأ مناخ استثمار في العالم، فكانت الشركات الكبيرة تترك ممتلكاتها وتركت البلد، فدخلت القوات المسلحة لسد هذا الفراغ وسد الفجوة في الصناعات الغذائية وبدون ذلك كانت المشكلة تتزايد، والبعض فهم أن القوات المسلحة دخلت تقتحم مجال الصناعة، أما الآن فالدولة تشجع على الصناعات ودعم القطاع الخاص.

النائب محمد أبو العينين الطيران مجلس النواب التاكسي الطائر الهليكوبتر

