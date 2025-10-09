النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن حبه للطيران دفعه إلى تجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم، مشددًا على أن الطيران ليس بالأمر الصعب، لكنه علم يحتاج إلى دراسة وإتقان.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقائه على قناة “CNN الاقتصادية، ”لفيت العالم بالطيران، مؤكدا أنه يحب الطيران وتكنولوجيا الطيران الحديثة، وهي هواية خاصة.

وتابع وكيل مجلس النواب، نعمل على وجود “التاكسي الطائر”، و “الهليكوبتر”، في مصر.

وأشار أبو العينين إلى أن عامي 2011 و2012 كانا أسوأ مناخ استثمار في العالم، فكانت الشركات الكبيرة تترك ممتلكاتها وتركت البلد، فدخلت القوات المسلحة لسد هذا الفراغ وسد الفجوة في الصناعات الغذائية وبدون ذلك كانت المشكلة تتزايد، والبعض فهم أن القوات المسلحة دخلت تقتحم مجال الصناعة، أما الآن فالدولة تشجع على الصناعات ودعم القطاع الخاص.