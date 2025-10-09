محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر

أكد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أن مشوار بناء أول مصنع سيراميك في مصر لم يكن سهلاً، بل كان مليئًا بالتحديات والصعوبات الفنية والإدارية، مشيرًا إلى أن الفكرة في بدايتها واجهت رفضًا من الجهات الرسمية.

وقال أبو العينين خلال حوار تليفزيوني إنه عندما قرر إنشاء مصنع للسيراميك، أعد دراسة جدوى متكاملة تحت إشراف الدكتور علي لطفي، وقدمها إلى الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن الرد جاء بعد نحو ثمانية أشهر بالرفض، بحجة أن “الدولة لا تحتاج مصانع سيراميك جديدة”، وهو ما اعتبره بداية حقيقية للتحدي والإصرار على تحقيق الحلم الصناعي الوطني.

عمالة جديدة ومدرَّبة

وأضاف أن الصناعة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي دخلت مصر في ذلك الوقت كانت تتطلب عمالة جديدة ومدرَّبة على أحدث النظم، وهو ما تسبب في توقفات فنية متكررة في البداية، لأن العمال لم يكونوا مؤهلين للتعامل مع الآلات الحديثة.

استقدام خبراء أجانب

وأوضح أنه اضطر إلى استقدام خبراء أجانب في جميع التخصصات لتدريب الكوادر المصرية على أعلى مستوى، وهو ما كلفه الكثير من الجهد والمال.

الإرادة والإصرار على النجاح

وتابع أبو العينين: “كنت مؤمنًا بقدرة العامل المصري على التعلم والإبداع، وبعد فترة قصيرة أثبت العامل المصري كفاءته، وأصبح المصنع يعتمد بالكامل على العمالة الوطنية دون الحاجة إلى الخبراء الأجانب”، مؤكدًا أن تجربة كليوباترا أصبحت نموذجًا رائدًا في الصناعة الوطنية، وجسدت معنى الإرادة والإصرار على النجاح رغم كل التحديات.