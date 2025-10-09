أبو العينين: الإعلام يشكل الوعي .. وهذا كان هدفي من إنشاء صدى البلد

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه لديه قناعة بدور الإعلام، مشيرا إلى أن الإعلام له دور في بناء الثقافات وتشكيل الوعي، مما جعله يهتم أن يكون هناك منصة إعلامية.

وقال أبو العينين في حواره مع شبكة " سي إن إن " الاقتصادية، إن الهدف من إنشائي قناة صدى البلد، كان عائد وطني، وليس الربح، مشيرا إلى أنه يتعرض لخسائر مادية، ولكن الجانب الوطني هو الأهم.

وتابع وكيل مجلس النواب، دخلت في لجنة الإسكان، وحصرت كل المشاريع الموجودة في مصر، وعملت على سرعة إنهائها من خلال توزيع الموازنة بشكل سليم عليها حتى أضمن انتهائها أولا بأول قائلا "قلت للوزير المسئول مش عاوزين نرمي فلوسنا في التراب".