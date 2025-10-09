قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بحماس : هدفنا وقف مذبحة غزة .. والوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة المؤامرات
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
توك شو

النائب محمد أبو العينين: إدارة الوقت مفتاح النجاح.. وأولويتي الدائمة هي الصناعة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن  إدارة الوقت والتعرف على الأولويات نوع من أنواع الإدارة .


وقال محمد أبو العينين في حواره مع شبكة " سي إن إن " الاقتصادية، :"  أول أولوية وأهمية عندي هي الصناعة  ولدي مشوار طويل معها ".


وتابع محمد أبو العينين :" من الصناعة دخلت مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية سنة 1995 وقررت أن أثبت نفسي كي أكون على قدر هذا التكليف ".


وأكمل محمد أبو العينين :"  في بداياتي خدت مزرعة في العوينات عشان أزرع القمح للمساهمة في الامن الغذائي لمصر ".

ولفت محمد أبو العينين :"  هناك علاقة كبيرة بين مشروعاتي والصحراء وأي مشروع بدأته في أي منطقة كانت في البداية صحراء جرداء ".

وأكمل محمد أبو العينين :"  النجاحات المتكررة التي يحققها الفرد تكسبه احترام الاخرين بشكل كبير في المجال" .
 

