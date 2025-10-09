النائب محمد أبو العينين: إدارة الوقت مفتاح النجاح.. وأولويتي الدائمة هي الصناعة

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن إدارة الوقت والتعرف على الأولويات نوع من أنواع الإدارة .
وقال محمد أبو العينين في حواره مع شبكة " سي إن إن " الاقتصادية، :" أول أولوية وأهمية عندي هي الصناعة ولدي مشوار طويل معها ".
وتابع محمد أبو العينين :" من الصناعة دخلت مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية سنة 1995 وقررت أن أثبت نفسي كي أكون على قدر هذا التكليف ".
وأكمل محمد أبو العينين :" في بداياتي خدت مزرعة في العوينات عشان أزرع القمح للمساهمة في الامن الغذائي لمصر ".
ولفت محمد أبو العينين :" هناك علاقة كبيرة بين مشروعاتي والصحراء وأي مشروع بدأته في أي منطقة كانت في البداية صحراء جرداء ".
وأكمل محمد أبو العينين :" النجاحات المتكررة التي يحققها الفرد تكسبه احترام الاخرين بشكل كبير في المجال" .