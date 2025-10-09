قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاوى وأحكام| حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. هل إخراج الصدقة بأكثر من نية جائز أم إفرادها أفضل؟.. هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟
بعد تأهل منتخب مصر.. شوبير: وسط فرحتنا في ناس تخصص غل وعكننة
طارق أبو العينين: تعاون وثيق بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لدعم المنتخب المصري
طارق أبو العينين: منتخب مصر يخوض دورة دولية بـ الإمارات في نوفمبر
قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
خدمات صحية وبيطرية في القافلة الشاملة بقرية الزغيرات في مطروح
رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد
تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى
مصطفى مدبولي أمام «الكوميسا»: مصر لا تألوا جهدًا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
احتفالات في شوارع غزة بوقف الحرب وهتافات شكر للرئيس السيسي والجيش المصري
الخارجية التشيكية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
طارق أبو العينين: منتخب مصر يخوض دورة دولية بـ الإمارات في نوفمبر

يسري غازي

أكد طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك خطة بعيدة المدى، لإعداد المنتخب الوطني لكأس العالم بأفضل صورة ممكنة، تليق بقيمة ومكانة مصر في المحافل الدولية، وسط تنسيق كامل مع الشركة المتحدة برئاسة الوزير محمد يحيى لطفي، ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأوضح أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت، أن منتخب مصر  يعتزم خوض دورة دولية في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوڤمبر المقبل، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، وكل ذلك يعد تمهيدًا لكأس العالم.

وواصل طارق أبو العينين أن اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، يطمح في الذهاب  بعيدًا خلال مونديال أمريكا، ولن يتوقف الأمر عند مجرد التأهل فقط إلى النهائيات ، خاصة وأن النسخة المقبلة سوف تشهد مشاركة ٤٨ دولة، ومن الطبيعي أن يكون المنتخب المصري، ضمن المستمرين في مشوار البطولة خلال الأدوار التالية.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجماهير المصرية ترغب في  مشاهدة منتخب مصر وهو يواجه البرازيل وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا لكن كل ذلك يتطلب إعدادًا مميزًا، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة التي توفر دعمًا مستمرًا، وكذلك الشركة المتحدة.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن نجوم المنتخب يلعبون باسم مصر، ويعلمون جيدًا أن نجاحهم يسعد الملايين من الشعب المصري.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا على جيبوتى، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزوالي بالمغرب مساء أمس، في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026..

ويواجه منتخب مصر في نظيره منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
 
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو
 
تذاع مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب غينيا بيساو يوم الأحد القادم ضمن تصفيات مونديال 2026 بـ أمريكا عبر قناة أون سبورت. 

 

