طارق أبو العينين: تعاون وثيق بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لدعم المنتخب المصري

أكد طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك خطة بعيدة المدى، لإعداد المنتخب الوطني لكأس العالم بأفضل صورة ممكنة، تليق بقيمة ومكانة مصر في المحافل الدولية، وسط تنسيق كامل مع الشركة المتحدة برئاسة الوزير محمد يحيى لطفي، ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأوضح أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت، أن منتخب مصر يعتزم خوض دورة دولية في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوڤمبر المقبل، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، وكل ذلك يعد تمهيدًا لكأس العالم.

وواصل أن اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، يطمح في الذهاب بعيدًا خلال مونديال أمريكا، ولن يتوقف الأمر عند مجرد التأهل فقط إلى النهائيات، خاصة وأن النسخة المقبلة سوف تشهد مشاركة ٤٨ دولة، ومن الطبيعي أن يكون المنتخب المصري، ضمن المستمرين في مشوار البطولة خلال الأدوار التالية.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجماهير المصرية ترغب في مشاهدة منتخب مصر وهو يواجه البرازيل وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا لكن كل ذلك يتطلب إعدادًا مميزًا، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة التي توفر دعمًا مستمرًا، وكذلك الشركة المتحدة.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن نجوم المنتخب يلعبون باسم مصر، ويعلمون جيدًا أن نجاحهم يسعد الملايين من الشعب المصري.