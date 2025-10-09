محمد أبو العينين: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية والرئيس السيسي بطل يسجل التاريخ دوره

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن ما يحدث في غزة الآن هو شيء مؤلم جدًا من الناحية الإنسانية تتمثل في رؤية أطفال رضع يضربون بالصواريخ وأمهات وشيوخ ليس لديهم طعام ولا شراب.

وأضاف محمد أبو العينين، في لقائه على قناة "CNN الاقتصادية، أننا نفعل ما يمكن فعله، وفي المؤتمرات نتحدث عن هذه الأزمة، مشددا على أن موقف مصر واضح في القضية الفلسطينية، وأعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم ببطولة عالمية يسجلها التاريخ.

وتابع: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء من أول لحظة وكان واضحًا أمام العالم كله في لقاءاته ومباحثاته، ورفض التهجير للشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن الأرض أو عمل دولة تانية للشعب الفلسطيني.

وأكد محمد أبو العينين، أن الرئيس السيسي، وضح للعالم كله حقيقة القضية الفلسطينية، لأن بعض الناس يربطون بحماس والسابع من أكتوبر، ولا يعرفون أن هذه نتيجة للاحتلال الموجود.

وأوضح أن مصر هي التي قدمت 70% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، ومصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني.