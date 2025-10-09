الإيمان بالنجاح | أبو العينين يقدم نصائح مهمة للشباب المقبل على المشروعات

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه يمكن للشباب الذي يقبل على أي مشروع أن يبدأ، وأن يكون لديه إيمان جاد بنجاح هذا المشروع، مشيرا إلى أنه إذا كان لديه إيمان بالنجاح سينجح، مع وجود دور للدولة بدعم تلك المشروعات.

وقال أبو العينين في حواره مع شبكة " سي إن إن " الاقتصادية، إن الدولة عليها التفكير في التصنيع، مؤكدا أن التصنيع يوفر آلية للمستثمر الصغير والمتوسط والحرفيين، خاصة أن الدولة لها قدرة على التسويق بشكل جيد.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن هناك علاقة كبيرة بين مشروعاتي والصحراء وأي مشروع بدأته في أي منطقة كانت في البداية صحراء جرداء ".