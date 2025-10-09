أول مصنع كان تحديا كبيرا.. محمد أبو العينين يكشف سر نجاحه المهني

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن النجاح الذي حققه في مختلف القطاعات أتى بالمجهود والإصرار على النجاح.



وقال محمد أبو العينين في حواره مع شبكة " سي إن إن " الاقتصادية، :" أول مصنع لي كان تحديا كبيرا ومكنش فيه بنية أساسية وتحتية ".

وتابع محمد أبو العينين :" سر النجاح هو الإصرار على النجاح والتفوق وأنا ببص دايما لحق الله وحق البلد وحقي أمام أسرتي ".

وأكمل محمد أبو العينين :" أنا مريت بظروف صعبة للغاية لكن دايما ألاقي ربنا معايا في كل خطوة ".



ولفت محمد أبو العينين :" أنا مشتغلتش في أي وظيفة وبعد التخرج من الجامعة زرت شقيقتي في ليبيا وعملت شركة للاستيراد التصدير مع شخص ليبي ".

وتابع محمد أبو العينين :" عند إنشاء اول مصنع لي قمت بالشراكة برأس المال مع مجموعة من الإيطاليين ".