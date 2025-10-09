قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بحماس : هدفنا وقف مذبحة غزة .. والوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة المؤامرات
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: أعطي حياتي كلها لبلدي.. ورفضت أشتغل باسم ماركات عالمية للسيراميك

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب،  عن كواليس بداياتها مع سيراميكا كليوباترا.


وقال محمد أبو العينين في حواره مع شبكة " سي إن إن " الاقتصادية، :"  في بداياتي مع السيراميك أتت لي بعض الماركات العالمية كي أشتغل باسمهم العالمي لكني رفضت ".

وتابع محمد أبو العينين :" قررت أعمل اسم مصري وأصريت على كليوباترا وأصريت على صنع في مصر كي يكون هناك براند مصري ".


وأكمل محمد أبو العينين :"  إحنا بدأنا ناخد جوائز عالمية في سيراميكا كليوباترا والنجاح الذي يتم تحقيقه بفضل العاملين معي والمستهلك المصري اللي فضل المنتج المصري عن المستورد ".


ولفت محمد أبو العينين :"   المستهلك المصري فضل جودة سيراميكا كليوباترا وعندما قررت التوسع بسيراميكا كليوباترا كان هناك صورة ذهنية جيدة عن المنتج المصري ".

وتابع محمد أبو العينين :" جبت خبرات من الخارج لتدريب العمالة عندي في سيراميكا كليوباترا ، مضيفا:" إحنا وطنيين ومفيش حاجة كتيرة على بلدي وأعطي حياتي كلها لبلدي وبلدي أعطتني الكثير وعلينا واجب مقدس للدفاع عن بلدنا ".



 

أبو العينين محمد أبو العينين اخبار التوك شو مصر السيراميك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من واقعة السرقة بسوهاج

نباشين آخر الزمان.. القبض على سارقي كولدير المياه وغطاء سيارة في سوهاج

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات ملتقى التعاون الزراعي الإفريقي.. صور

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يؤكد تنفيذ الحكم القضائي لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي

بالصور

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

لازم تكشف فورا .. في 4 حالات آلام الدورة الشهرية تكون مؤشر خطر

الام الدورة الشهرية
الام الدورة الشهرية
الام الدورة الشهرية

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد