أبو العينين: أعطي حياتي كلها لبلدي.. ورفضت أشتغل باسم ماركات عالمية للسيراميك

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن كواليس بداياتها مع سيراميكا كليوباترا.



وقال محمد أبو العينين في حواره مع شبكة " سي إن إن " الاقتصادية، :" في بداياتي مع السيراميك أتت لي بعض الماركات العالمية كي أشتغل باسمهم العالمي لكني رفضت ".

وتابع محمد أبو العينين :" قررت أعمل اسم مصري وأصريت على كليوباترا وأصريت على صنع في مصر كي يكون هناك براند مصري ".



وأكمل محمد أبو العينين :" إحنا بدأنا ناخد جوائز عالمية في سيراميكا كليوباترا والنجاح الذي يتم تحقيقه بفضل العاملين معي والمستهلك المصري اللي فضل المنتج المصري عن المستورد ".



ولفت محمد أبو العينين :" المستهلك المصري فضل جودة سيراميكا كليوباترا وعندما قررت التوسع بسيراميكا كليوباترا كان هناك صورة ذهنية جيدة عن المنتج المصري ".

وتابع محمد أبو العينين :" جبت خبرات من الخارج لتدريب العمالة عندي في سيراميكا كليوباترا ، مضيفا:" إحنا وطنيين ومفيش حاجة كتيرة على بلدي وأعطي حياتي كلها لبلدي وبلدي أعطتني الكثير وعلينا واجب مقدس للدفاع عن بلدنا ".





