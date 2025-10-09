النائب محمد أبو العينين: عيني على بلدي.. ورفضت عروضًا خارجية لإقامة مصانع كليوباترا

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن شركة سيراميكا كليوباترا، تنتج 100 مليون متر مربع سيراميك وبورسلين سنويا، والسر في هذا الرقم هو الطلب العالمي والمحلي وبفعل التطوير في الصناعة وهذا هو النجاح.

وأضاف محمد أبو العينين، في لقائه على قناة "CNN الاقتصادية، أن مصر تحتاج إلى كل استثماراتنا في الداخل وأنا أتعامل بسياسة "اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع" وهذا ليس معناه أن الاستثمار في الخارج خطأ، فالتركيز في الاستثمار في مصر وتحقيق القدر الأكبر من الاستفادة لمصر هو الأفضل لي.

وتابع: رؤساء دول طلبوا مني إقامة مصانع في دولهم وبتوفير الأرض لهذا الاستثمار، ولكني أقابل هذا الطلب بالرفض، ومن هذه الأمثلة الرئيس الليبي معمر القذافي.

وتابع: القذافي، زار مصنع سيراميكا كليوباترا، وأرسل لي وزير الاستثمار ومدير المخابرات الليبية وطلبوا مني إقامة مصنع في ليبيا، ولكني أرفض هذه الطلبات لأن عيني على بلدي وعايز أخدمها.