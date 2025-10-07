النائب محمد أبو العينين يحضر جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر

حضر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لأداء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم، بالجامع الأزهر، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، إثر وعكة صحية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثًا علميًا ودعويًا كبيرًا، تقديرًا لعالمٍ أفنى حياته في خدمة الدين والعلم ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

كما شارك الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد كبير من العلماء وقيادات الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة كبار العلماء، وطلاب جامعة الأزهر، بالإضافة إلى شخصيات عامة ودينية من مختلف المحافظات، للمشاركة في وداع واحد من كبار رموز المؤسسة الأزهرية في العصر الحديث.

ومن المقرر أن يُنقل الجثمان بعد صلاة الجنازة إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، حيث يُدفن في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق، فيما يُقام العزاء مساء اليوم في الشرقية، ويستكمل يوم الخميس بالقاهرة.