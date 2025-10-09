"محمد أبو العينين" يحكي بداية دخول السياسة وتعيينه في البرلمان.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه دخل عالم السياسة عام 1984م، وقت أن شكَّل الدكتور علي لطفي، أول أمانة للحزب الوطني الديمقراطي للجنة الاقتصادية، وطلب مني وقتها المشاركة في اللجنة الاقتصادية، حيث جمع أساتذة الاقتصاد في مصر.

وأضاف محمد أبو العينين، في لقائه على قناة "CNN الاقتصادية، أن شعرت بالراحة النفسية والانتعاش بالفهم والخبرة الاقتصادية، حتى أصدر الرئيس حسني مبارك بتعييني عضو الهيئة العليا للاستثمار، فبدأت أرى وضع الاستثمار في مصر ورؤية مصر لتشجيع المستثمرين، وفي عام 1995 أصدر الرئيس مبارك قراره بتعييني عضوا في مجلس الشعب بشكل مفاجئ، وعرفت الخبر من الراديو.

وتابع: دخلت في لجنة الإسكان، وحصرت كل المشاريع الموجودة في مصر، وعملت على سرعة إنهاء هذه المشروعات من خلال توزيع الموازنة بشكل سليم على المشروعات حتى أضمن انتهاء المشروعات أولا بأول قائلا "قولت للوزير المسئول مش عاوزين نرمي فلوسنا في التراب".

وأجاب محمد أبو العينين على سؤال المذيعة: لو رجع بيك الزمن كنت تختار تفضل في البيزنس بس وتسيب السياسة؟ بقوله: لأ، أنا مبسوط بالاتنين.

وتابع: لم أندم لحظة إني شخصية عامة، فأنا أشعر بأداء واجبي جيدا وخدمت بلدي وشعبنا شعب أصيل يميز ويقيم جيدا بين الناس.