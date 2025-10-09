أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه في حالة عرض عليه أن يكون وزيرًا لإحدى الوزارات في مصر فلن يوافق على هذا العرض ويرفضه.

وأضاف أبو العينين، في لقائه على قناة "CNN الاقتصادية، أن أُفضل أن أكون برلماني، منوها أن منصب وكيل مجلس النواب، هو أعلى من منصب نائب رئيس وزراء، وأنا مبسوط بالعمل البرلماني وعملي الخاص، منوها أنه قد عرضت عليه قبل ذلك وزارة الصناعة ورفض هذا العرض.

وأشار إلى أن هناك دفعة قوية جدا من الرئيس السيسي ووزير الصناعة، لحل مشاكل المصانع والمستثمرين، وقيمة مشاركة الصناعة في الدخل القومي تتزايد حتى وصلت إلى 18% وكانت قبل ذلك 7 و8%.

وأوضح أن عامي 2011 و2012 كانا أسوأ مناخ استثمار في العالم، فكانت الشركات الكبيرة تترك ممتلكاتها وتركت البلد، فدخلت القوات المسلحة لسد هذا الفراغ وسد الفجوة في الصناعات الغذائية وبدون ذلك كانت المشكلة تتزايد، والبعض فهم أن القوات المسلحة دخلت تقتحم مجال الصناعة، أما الآن فالدولة تشجع على الصناعات ودعم القطاع الخاص.