بعد التأهل لكأس العالم .. ابنة حسام حسن تستقبل والدها بالأحضان

يارا أمين

شاركت  يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، صورة مؤثرة من المطار، بعد إعلان تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم، حيث ظهرت وهي تحتضن والدها في مشهد مليء بالمشاعر والفرح.


وشاركت يارا الصور على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: “وصعدنا كاس العالم”، لتعبّر عن سعادتها الكبيرة وفخرها لوالدها.

ترتيب منتخب مصر 

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ليحسم الفراعنة الصعود رسميًا قبل الجولة الأخيرة.

وقرر حسام حسن منح محمد صلاح راحة فنية وطبية من خوض لقاء غينيا بيساو، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذله خلال مشوار التصفيات، إلى جانب رغبته في منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة للمشاركة واكتساب الخبرات.

ويغيب عن مواجهة غينيا بيساو أيضًا الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب تراكم البطاقات، ليكون صلاح هو الغائب الثالث عن صفوف المنتخب في اللقاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، في ختام مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال كندا والولايات المتحدة والمكسيك 2026.

يارا حسام حسن حسام حسن منتخب مصر كأس العالم

