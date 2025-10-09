قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل الشرط الجزائي والمكافآت الخاصة بـ الدانماركي ياس سوروب المدير الفني الجديد لـ القلعة الحمراء خلفا لـ الإسباني خوسيه ريبيرو.


قال المصدر ذاته أن عقد الدانماركي ياس سوروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي يتضمن شهرين كـ شرط جزائي حال فسخ التعاقد من جانب أي طرف.


أضاف: تعاقد النادي الأهلي مع الدانماركي ياس سوروب يتضمن حصوله على 3 شهور مكافاة حال حصد الشياطين الحمر لقب دوري أبطال إفريقيا.


استطرد: تضمن عقد الدانماركي ياس سوروب المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي حصوله على شهرين مكافأة حال حصول المارد الأحمر على لقب الدوري الممتاز إلي جانب شهر مكافأة فى حالة حصوله على لقب كأس مصر.
 
مؤتمر صحفي غدا بـ الأهلي


قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد مؤتمر صحفي لـ تقديم الدانماركي ياس سوروب المدير الفني الجديد لـ القلعة الحمراء خلفا لـ الإسباني خوسيه ريبيرو.

ومن المقرر أن يقدم النادي الأهلي الدانماركي ياس سوروب المدير الفني الجديد في مؤتمر صحفي غدا الجمعة في تمام الساعة الـ ٣ عصرا.

ويصل في التاسعة من مساء اليوم الخميس الدانماركي ياس سوروب المدير الفني الجديد لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لبداية مهمة تدريب القلعة الحمراء خلفا لـ الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويتواجد الدانماركي ياس سوروب في القاهرة داخل مطار القاهرة في تمام التاسعة مساء ويكون في استقباله الجهاز الإداري في النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يحضر الدانماركي ياس سوروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى القاهرة بمفرده على أن يصل جهازه المعاون خلال أيام.

وتعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المدرب الدانماركي ياس سوروب خلفا لـ الإسباني خوسيه ريبيرو لمدة موسمين ونصف.
 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام نظيره فريق الكرة الأول بنادي ايجل نوار بطل بوروندي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ايجل نوار في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التوقف الدولي الحالي.

وتنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضد ايجل نوار بطل بوروندي في دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدور التمهيدي لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطريق الانتصارات في الدوري المصري موسم 2025- 2026 بعد الفوز على حساب نظيره فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة بالدوري المصري ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم برباعية مقابل هدفين أمام فريق الكرة الأول بنادي كهرباء الإسماعيلية.

