الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



أبو العينين: أعطي حياتي كلها لبلدي.. ورفضت أشتغل باسم ماركات عالمية للسيراميك

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن كواليس بداياتها مع سيراميكا كليوباترا.

هند الضاوي: ترامب أخذ اللقطة من نتنياهو بالإفراج عن الأسرى.. وصمة عار في تاريخه

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في خطف الأضواء من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلانه بنفسه عن الإفراج المرتقب عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستُعد وصمة عار في تاريخ نتنياهو وتؤثر بشكل كبير على مستقبله السياسي.

خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا

أكد خليل الحية رئيس حركة حماس، أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت.



مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة، مشيرا إلى أن مصر قادت قنوات اتصال دولية على اعلى مستوى لإنهاء حرب غزة.

عباس شراقي: ارتفاع منسوب النيل ليس فيضانًا بل نتيجة تصريف مدروس من السد العالي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، إن ما يشهده نهر النيل هذا العام لا يُعد فيضانًا بالمعنى العلمي، بل هو نتيجة مباشرة لتصريف المياه من السد العالي وفقًا لاحتياجات الزراعة والمواسم المختلفة.

ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة.

الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة للرئيس ترامب للمشاركة في الاحتفالية التي ستعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الخارجية: مصر قدمت 700 ألف طن مساعدات لغزة

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري .

ويتكوف للرئيس السيسي: بدونك لم نكن نستطيع أن ننجز اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة

أكد ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، أنه يامل أن يتم إنقاذ المزيد من الأرواح والسير نحو سلام دائم بالمنطقة.