وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن العديد من الملفات المهمة داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، موجّهًا عدة رسائل حاسمة للاعبين والجهاز الفني، ومعلقًا على بعض المواقف الطريفة التي شهدها الفريق مؤخرًا.





أكد وليد صلاح الدين، أن تركيز لاعبي الأهلي في كرة القدم لا يتجاوز 5 من 10، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج لزيادة معدلات التركيز والعمل الجاد داخل وخارج الملعب، مضيفًا: “الكلام في الكرة لازم يكون أضعاف اللي إحنا فيه، ولو وصلنا لـ8 من 10 هنزعّل ناس كتير”.

مقارنات بين نجوم الجيل الحالي والسابق

أوضح مدير الكرة بالأهلي أن بعض لاعبي الفريق الحاليين يشبهون طريقة لعبه، قائلاً:

“خوان ألفينا، حسين الشحات، وأفشة بيشبهوا طريقة لعبي، وإمام عاشور الأقرب لأبو تريكة، وزيزو الأقرب لبركات، والاتنين بيلعبوا الصح جدًا.”

وأشار إلى أنه لا يرى لاعبًا يشبه الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن مكانته فريدة داخل تاريخ النادي.



ترتيبات مباراة بوروندي ورسالة للاعبين

وكشف وليد صلاح الدين أن الجهاز الإداري يحاول التنسيق مع السفارة المصرية في بوروندي لتقديم موعد مباراة الذهاب في دور الـ32 من دوري الأبطال لتقام بين 3 و5 أكتوبر لتجنب إغلاق المطار في السادسة مساءً.

كما وجّه رسالة مباشرة للاعبين قال فيها:

“الكرة في ملعبكم.. عندكم جماهير تسد عين الشمس، وإدارة بتوفر كل شيء، وجهاز فني على أعلى مستوى، والمفروض متفكروش في أي حاجة غير الكرة.”



تحدث أيضًا عن محمد الشناوي، قائلاً إنه أكثر اللاعبين جدالًا، موضحًا:

“الشناوي طلب إجازة بعد مباراة الزمالك، واللاعبين بيصدروه عشان يطلب أي حاجة، لكن قولتله مفيش إجازات، عندنا مباراة بعد 4 أيام.”



أكد وليد صلاح الدين أن الوقت ضيق أمام المدرب الجديد ياس سوروب، وأن عادل مصطفى سيكون له دور كبير في المباراة الأولى أمام إيجل نوار البوروندي، مشيرًا إلى أن الجهاز يعقد محاضرات قبل كل مباراة مهمة لتوصيل الرسائل اللازمة للاعبين.

اللاعبون المفضلون والمنافسون في إفريقيا

وحول اللاعبين، كشف أنه كان لا يريد رحيل ناصر ماهر وأحمد حمدي، بينما اللاعب الذي يقلق منه هو إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن بيراميدز وماميلودي صن داونز هما أبرز المنافسين للأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.



